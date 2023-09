Malinovskyi, statistiche e voti Fantacalcio del trequartista del Genoa

Malinovskyi è una risorsa fondamentale per il Genoa; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del trequartista

Il Genoa, nella scorsa stagione, ha ottenuto la promozione nel massimo campionato italiano; un successo importantissimo per un club i cui tifosi meritano, assolutamente, un palcoscenico come la Serie A. L’obiettivo del club rossoblù è, senza ombra di dubbio, la salvezza.

La società, sul mercato, si è mossa proprio con l’intenzione di mantenere la permanenza nel massimo campionato italiano; uno degli acquisti dei rossoblù è stato Malinovskyi. Il trequartista è un giocatore che, per qualità tecniche, può andare a prendersi la squadra sulle spalle.

L’impatto con il mondo rossoblù non è stato dei migliori con due partite disputate non alla sua altezza. Dalla prossima sfida ci si aspetta molto da un giocatore che può cambiare gli equilibri nella lotta per la salvezza.

Come ha giocato Malinovskyi nell’ultima partita: Torino Genoa

Prima della sosta per le nazionali, il Genoa è andato in casa del Torino; una partita sicuramente non bella con entrambe le squadre che hanno pensato più a difendersi che ad attaccare. Alla fine hanno avuto la meglio i granata conquistando tre punti fondamentali per la proprio classifica.

In casa rossoblù, Malinovskyi non è riuscito ad esprimersi ai suoi soliti livelli e, nel corso del primo tempo, ha rimediato un cartellino giallo decisamente evitabile. Probabilmente la fisicità del Torino e una struttura, quella granata, molto solida hanno messo in difficoltà un giocatore estremamente tecnico. La stagione, però, è appena iniziata e il trequartista ha la possibilità di trascinare la squadra verso la salvezza.

Fantacalcio: i voti di Malinovskyi

L’inizio di stagione di Malinovskyi non è stato dei migliori ma il giocatore è uno dei punti fermi di una squadra che ha, come obiettivo, quello della salvezza. La qualità del classe 1993, da questo punto di vista, può risultare determinante.

Come abbiamo detto le prime uscite non sono andate nel migliore dei modi; contro la Lazio ha rimediato un cinque mentre in casa del Torino, complice il cartellino giallo, è arrivato un quattro e mezzo.

Malinovskyi come ha commentato su Instagram

Il nuovo trequartista del Genoa ha un suo profilo Instagram; account dove non ha ancora messo nessun post relativo alle partite dei rossoblù ma ha postato il video di presentazione del club.

Malinovskyi nella probabile formazione Genoa Napoli

La prima partita del Genoa, dopo la sosta per le nazionali, sarà la sfida contro il Napoli; un match difficilissimo per il club neopromosso considerando la forza dei campioni d’Italia e la voglia di riscatto della squadra di Garcia dopo la sconfitta in casa con la Lazio. I ragazzi di Gilardino sperano di replicare l’impresa compiuta all’Olimpico alla seconda giornata di campionato.

Per conquistare i punti contro il Napoli, i rossoblù dovranno essere semplicemente perfetti; servirà compattezza difensiva e sfruttare, nel migliore dei modi, le occasioni che ci saranno all’interno della partita. Da questo punto di vista sarà fondamentale un giocatore come Malinovskyi che può andare a creare scompiglio nella difesa partenopea.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione del Genoa in vista della prossima sfida di campionato. Martinez; Vasquez, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui.

Malinovskyi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come, le prime uscite di Malinovskyi con il Genoa non sia andate come ci si sperava. Le cose possono sicuramente migliorare anche perché il giocatore è una risorsa fondamentale all’interno della rosa di Gilardino. Ecco le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del trequartista.

Gol: nessuno Assist: nessuno Ammonizioni: una Espulsioni: una Fanta media: 4.75

Malinovskyi e l’obiettivo salvezza: giocatore in più per il Genoa

L’acquisto di Malinovskyi è un chiaro segnale di come il Genoa, in questa stagione, voglia raggiungere (il prima possibile) l’obiettivo della salvezza. Una missione non semplice considerando le difficoltà del massimo campionato italiano e anche una concorrenza piuttosto elevata.

Nel corso della stagione, l’ex Atalanta può fare tutta la differenza del mondo; parliamo di un giocatore molto abile nei pressi della trequarti avversari. Negli ultimi venti metri, infatti, può essere decisivo sia nell’andare a servire i propri compagni sia nel concludere direttamente in porta. Sarà una stagione lunga e difficile per il club neopromosso ma un giocatore come Malinovskyi può fare tutta la differenza del mondo nel raggiungimento dell’obiettivo.