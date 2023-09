Inizio shock nel derby: il Milan non cambia, è successo ancora

La squadra di Stefano Pioli va sotto dopo soli quattro minuti. Non è la prima volta che il Diavolo subisce gol all’inizio

Inizio in salita per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, ancora una volta, sono andati sotto al pronti via: sono bastati pochi minuti, quattro per la precisione, all’Inter per trovare il vantaggio.

Ci ha pensato Mkhitaryan a sbloccarla e così i nerazzurri per la settima volta consecutiva, sono passati in vantaggio in un derby. E’ chiaramente successo quando l’Inter ha vinto – ben cinque volte nelle ultime sei gare -, ma anche quando il Diavolo l’ha portata a casa, vale a dire il 3 settembre dello scorso anno.

Milan, il gol dell’Inter arriva subito: il dato

Ma c’è un altro dato maggiormente allarmante per il Milan di Stefano Pioli: è la quarta volta che l’Inter – prendendo in considerazione gli ultimi sette derby – che trova la rete del vantaggio entro il decimo minuto.

Era successo già nella semifinale di andate di Champions League, con Dzeko in gol all’ottavo, e con il solito Mkhitaryan in rete all’undicesimo. Nel 3 a 0 di Supercoppa, la rete era arrivata proprio al decimo con Dimarco. Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dell’aprile del 2022, infine, ci aveva pensato Lautaro Martinez a sbloccare la partita addirittura al quarto minuto.