‘Danno’ Champions e corsa scudetto, Allegri: “Tre squadre superiori”

Vince e convince la Juventus contro la Lazio nel primo dei tre anticipi del sabato di Serie A. A commentare il pomeriggio dello Stadium ci ha pensato Massimiliano Allegri

Ripartenza col botto per il campionato di Serie A con la vittoria odierna della Juventus contro la Lazio in casa che rappresenta il primo scalpo importante di una stagione iniziata col piede giusto. Decisivi per Allegri Vlahovic e Chiesa, autori di un’ottima prestazione e capaci di mettere in scena anche una crescita di coppia.

A commentare il pomeriggio dello Stadium è stato lo stesso allenatore bianconero a ‘Dazn’: “Sono contento della prestazione, della vittoria e dell’atteggiamento. C’era un’atmosfera positiva. Bisogna rimanere con i piedi per terra. Lo scorso anno la squadra ha fatto 72 punti in una difficoltà enorme. Quest’anno abbiamo anche più tempo per preparare le partite, purtroppo una volta a settimana. Sapevamo delle qualità della Lazio e i ragazzi sono stati molto bravi”.

Allegri ha quindi proseguito sulla stagione: “Non abbiamo il pensiero dello scudetto perchè arrivare nelle prime quattro è molto difficile. Inter, Napoli e Milan sono al di sopra di tutte le altre, dobbiamo essere bravi a rimanere agganciati fino a dicembre. Non giocare la Champions è un danno importante e arrivare nelle prime quattro è fondamentale”.

Poi sui singoli: “L’intesa è cresciuta molto perchè Chiesa si è avvicinato molto a Vlahovic ma è stato bravo anche ad allargarsi e a giocare dove predilige. Miretti sta venendo da buone partite”. Infine Allegri ha chiuso: “Bisogna lavorare con i piedi per terra. Per ottenere risultati servono sacrifici”.

Juventus-Lazio, la carica di Vlahovic: “Siamo più arrabbiati”

Oltre ad Allegri nel post partita a ‘Dazn’ ha parlato anche Dusan Vlahovic: “Secondo me poteva andare meglio senza prendere gol. La vittoria ci dà morale e abbiamo meritato. Come sappiamo tutti è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista. Questa volta ci sentiamo più arrabbiati e abbiamo i conti in sospeso. Con questa compattezza possiamo ottenere grandi cose”.

L’obiettivo anche per Vlahovic è chiaro: “Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Lo scorso anno sono stato male dal primo all’ultimo giorno ma ora vivo nel presente e guardo al futuro. Con Chiesa siamo grandi amici e finalmente possiamo giocare insieme anche qua. Pogba è un amico e un grande giocatore. Purtroppo non posso commentare. Gli auguro un grande in bocca al lupo”.