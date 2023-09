Cristiano Ronaldo inguaia la Juventus: ecco cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo inguaia la Juventus, non c’è pace per il club bianconero: ecco che cosa sta succedendo

“Le soap opera sono su Canale 5, non sono molto appassionato. Detto questo, a Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”. Ieri Massimiliano Allegri ha ‘liquidato’ così il caso Bonucci.

Come noto, l’ex capitano della Juventus ha deciso di agire per vie legali facendo causa al club bianconero. Nella conferenza stampa pre Juve-Lazio, il tecnico bianconero non ha voluto replicare alle parole al veleno del difensore: “Non c’è più niente da dire, abbiamo già detto tanto. Non ho più nulla da aggiungere, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal calcio”. Ma non solo Bonucci.

Da un grande ex ad un altro che in pochi anni ha segnato la storia della Juventus. Anche Cristiano Ronaldo, infatti, ha deciso di agire per vie legali contro i bianconeri.

Manovra stipendi Juve, da Cristiano Ronaldo a Dybala: trovato l’accordo con l’argentino

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, CR7 vuole i 19,9 milioni netti che deve ancora ricevere dalla Juventus per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose manovre stipendi).

Il portoghese, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire per vie legali. Dybala ha invece trovato un accordo con la società bianconera per il pagamento degli arretrati (circa 3 milioni), rinunciando alla causa di indennizzo per il mancato prolungamento del contratto.