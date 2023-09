Affare da 150 milioni: Barella e Theo Hernandez insieme

Intreccio di mercato tra il forte centrocampista dell’Inter e il veloce terzino del Milan

Nella giornata del derby tra Inter e Milan, non mancano le suggestioni di mercato tra i due club. Nerazzurri e rossoneri, protagonisti di un ottimo avvio in campionato nelle prime giornate, sono reduci da una finestra estiva esaltante che ha contribuito non solo a migliorare le due rose, ma anche a ridurre il gap che si era delineato in Serie A nella passata stagione con il Napoli.

La squadra di Stefano Pioli, dopo la cessione di Sandro Tonali, si è letteralmente scatenata in entrata accogliendo ben 10 acquisti. Non è stata da meno quella di Simone Inzaghi che si è rinforzata con 12 volti nuovi rispetto alla passata stagione, nonostante i numerosi addii. Calciatori che sin dalla prima giornata hanno contribuito ad alzare ulteriormente il livello dei due organici, attesi in settimana alla prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Dopo l’esaltante semifinale dello scorso anno, vinta dai nerazzurri sia all’andata che al ritorno, Inter e Milan giungono all’appuntamento europeo con pressioni diverse rispetto alla passata stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi, in particolare, avranno l’obbligo di dimostrare che la finale conquistata ad Istanbul appena pochi mesi fa non è stata frutto del caso, bensì della crescita di una squadra adesso consapevole delle sue potenzialità.

Calciomercato Inter e Milan, doppia cessione: via Barella e Theo Hernandez per 150 milioni

A margine del derby odierno, nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti di Twitter di scegliere la miglior coppia da acquistare sul mercato con un budget da 150 milioni.

Sono stati Nicolò Barella e Theo Hernandez in assoluto i più votati da parte dei tifosi con una percentuale del 42,1%. Lotta serratissima con la coppia composta da Alessandro Bastoni e Rafa Leao che ha chiuso invece il sondaggio al secondo posto con il 34,2%. Decisamente più staccati Lautaro Martinez e Malick Thiaw terzi al 13,2%. Mentre l’ultimo posto è stato riservato all’ex rossonero Hakan Calhanoglu ceduto insieme a Mike Maignan con il 10,5%.