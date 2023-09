Verona, cessione saltata all’ultimo: club su tutte le furie

Sembrava tutto fatto per la cessione del giocatore ma la trattativa è saltata all’ultimo con il Verona su tutte le furie

Il campionato del Verona è iniziato nel migliore dei modi; il club, infatti, ha ottenuto sei punti sui nove disponibili battendo Empoli e Roma nei primi centottanta minuti. L’obiettivo del club è quello di ottenere una salvezza tranquilla rispetto a quanto successo nella scorsa stagione quando la permanenza nel massimo campionato italiano è arrivata solo allo spareggio con lo Spezia.

Obiettivo, dunque, salvezza per il Verona che nell’ultima sessione di mercato ha operato sia in entrata sia sul fronte delle uscite. Diverse operazioni per il club che, però, non è riuscito a concludere l’ultima operazione di mercato. In Italia la possibilità di fare acquisti è finita da diverso tempo ma così non è in altre parti del mondo; ad esempio in Russia il mercato si è concluso nella serata di giovedì quattordici settembre.

Il CSKA Mosca ha provato fino alla fine a concludere il trasferimento di Gunter; il difensore, tornato al Verona dopo l’avventura con la maglia della Sampdoria, non rientra nei piani di Baroni. Una trattativa che sembra essere ad un passo dalla conclusione prima del rifiuto da parte del difensore.

Il centrale, dunque, resterà al Verona almeno fino alla prossima sessione invernale di mercato quando si proverà, ancora una volta, a trovare una sistemazione al classe 1994 con la speranza di trovare una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in causa.

Gunter, retroscena di mercato: ecco dove poteva andare il difensore

Come abbiamo detto, il difensore resterà al Verona nonostante non rientri all’interno del progetto di Baroni; prima della trattativa, che sembrava destinata ad andare in porto, con il CSKA Mosca, il difensore interessava ad altre squadre.

Parliamo di Besiktas e Karagumruk; a fine agosto una storia Instagram messa dal difensore lo mostrava in aeroporto in quello che sembrava essere il classico indizio social. Stando a quanto riferito da fonti turche (TRT Spor), il giocatore si trovava in Turchia per stabilire il suo futuro e sembra che abbia incontrato il Galatasaray e l’Istanbul Basaksehir senza, però, trovare il definitivo accordo.

Estate, dunque, movimentata per Gunter con il giocatore che non è riuscito a trovare una nuova sistemazione; il difensore resterà in Serie A anche se sembra molto difficile che, da qui al mercato invernale, possa trovare spazio nel rosa di Baroni.