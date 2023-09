Stadio arena Garibaldi di Pisa: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Lo stadio del Pisa è l’arena Garibaldi, detta anche impianto Romeo Anconetani. Ecco ciò che serve sapere prima di andare a vedere un match.

Nel panorama dei club di calcio, il Pisa Sporting Club – questo il nome completo della società – non è di certo l’ultimo arrivato. La società calcistica, che ha attraversato un percorso assai articolato nella sua storia, gioca le partite casalinghe allo stadio arena Garibaldi – Romeo Anconetani, una struttura con una storia che risale all’inizio ‘800.

Il ‘doppio nome’ deriva dal fatto che nel 2001 l’arena Garibaldi ha assunto anche la denominazione di stadio Romeo Anconetani, dal nome del compianto patron del club toscano. Anconetani guidò il Pisa dal 1978 al 1994 divenendo di fatto il ‘Presidentissimo’. Visto lo stretto legame con questa figura, si ritenne opportuno assegnare allo stadio il suo nome oltre a quello ‘originale’.

Lo stadio oggetto del nostro articolo è quello in cui il Pisa Sporting Club disputa le partite casalinghe di campionato di Serie B e si trova nel quartiere di Porta a Lucca. Essendo il Pisa un club con un certo seguito di tifosi, e partecipando attualmente al torneo cadetto, appare opportuno fornire una panoramica dell’impianto citato, indicandone origini, cenni storici, inaugurazione e numero di posti a sedere, ma anche fornendo alcune informazioni chiave per chi vuole andare a vedere una partita del club toscano.

Come arrivare? Dove parcheggiare? Dove pernottare? E, soprattutto, quanto costano i biglietti delle singole gare del Pisa all’arena Garibaldi? A seguire tutto ciò che serve sapere al tifoso e al semplice curioso ed appassionato di calcio. I dettagli.

Anno di inaugurazione arena Garibaldi del Pisa, cenni storici e ammodernamento

L’impianto ha una lunghissima tradizione di eventi di vario tipo. Già nell’800 era utilizzato frequentemente, come anfiteatro diurno per gli spettacoli teatrali del periodo. Non solo: si svolgevano altresì corse ippiche sul prato circostante al teatro. Nel XIX secolo ebbe il nome di arena Federighi – dal nome Sabatino Federighi, il primo proprietario delle strutture – per poi assumere il nome di arena Garibaldi – e cambiare ancora nome in seguito.

Nel 1919 il terreno dell’arena Garibaldi fu acquisito dal Pisa, che lo rese un campo sportivo regolamentare. Fu anche l’anno di inaugurazione dello stadio per le partite di calcio. Quelli erano i primi anni del boom del calcio, che arrivava dai paesi anglosassoni con tutte le carte in regola per appassionare e divertire anche in Italia. E così fu da subito.

All’epoca dell’inaugurazione peraltro lo stadio non brillava certo per modernità, essendo un semplice campo da gioco, senza gradinate ‘fisse’. Fu poi il Comune di Pisa a dare la svolta: acquistò il terreno di gioco e cominciò a innovare l’arena Garibaldi, edificando la Tribuna e le Gradinate. Seguirono poi la Curva Nord e la Curva Sud, costruite tra gli anni ’50 e gli anni ’60 del secolo scorso.

L’ultima ristrutturazione fu nell’estate del 1990, in vista del ritorno in Serie A del club del Pisa. In quell’anno si scelse di eliminare le piste di atletica, per rendere l’impianto più adatto ai tifosi di calcio.

Suddivisione dello stadio e capienza

Oggi l’arena Garibaldi si divide in 5 aree, ovvero Curva Nord “Maurizio Alberti”

Curva Sud (settore ospiti), Gradinata “Gianluca Signorini” e le due Tribune coperte (superiore ed inferiore).

Secondo quanto indicato dal sito web Tranfermarkt, lo stadio oggi conta 9.900 posti, che sono il risultato delle non poche modifiche ed opere di ammodernamento. Ovviamente il prezzo dei biglietti varia in base al settore in cui il tifoso andrà a seguire la partita.

Come arrivare allo stadio di Pisa?

Sul sito web ufficiale del club del Pisa Sporting Club è molto esaustivo e contiene un elenco di informazioni preziose per chi vuole vedere una partita nell’arena Garibaldi. Risulteranno utili anche a chi viene da fuori città ad assistere ad una gara della propria squadra impegnata in trasferta, ma pure a chi – tifoso del Pisa – si reca per la prima volta ad un match della squadra toscana.

Vediamo allora in elenco cosa considerare per arrivare in breve tempo alla struttura dove il Pisa Sporting Club gioca le partite casalinghe.

In automobile

Come spiega il sito ufficiale della formazione, l’automobilista deve uscire al casello autostradale Pisa Centro, collegato all’A12 Genova-Livorno, continuare sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI e servirsi dell’uscita Darsena Pisana.

Ma attenzione, perché il sito web ufficiale del Pisa Calcio consiglia di utilizzare – per chi arriva da Firenze attraverso la strada di grande comunicazione FI-PI-LI – l’uscita Aurelia/Darsena. E di riferimento saranno le indicazioni per il parcheggio ospiti.

In aereo

Coloro che intendono giungere allo stadio arrivando con l’aereo, dovranno atterrare all’aeroporto internazionale Galileo Galilei, e poi dirigersi alla stazione ferroviaria (attraverso treno navetta all’uscita dell’aeroporto) al fine di raggiungere poi all’arena Garibaldi con uno degli autobus dei trasporti pubblici locali – ovvero la CCT (Compagnia Toscana Trasporti di Pisa).

C’è anche la possibilità del noleggio auto dall’aeroporto fino allo stadio di Pisa: essa costituisce una soluzione più comoda per praticità e riduzione dei tempi di spostamento, rispetto agli orari dei mezzi pubblici. In più la macchina a noleggio potrà essere utile per fare una gita nel luogo, considerando che Pisa ha molte attrattive e un patrimonio artistico che meriterebbe una visita.

Inoltre, a differenza di un taxi ad esempio, la macchina a noleggio può restare con il turista per tutta la durata della sua permanenza senza costi extra, costituendo un buon modo per spostarsi – sia nella città di Pisa che al di fuori di essa per brevi gite.

In treno

Il riferimento per chi invece vuole arrivare allo stadio arena Garibaldi / Romeo Anconetani in treno è la stazione Pisa Centrale, da cui – a piedi o servendosi dei mezzi pubblici pisani – si può proseguire verso nord per arrivare all’impianto, situato in zona piazza del Duomo.

In ogni caso, i tifosi che – una volta arrivati in città – intendono servirsi degli autobus delle linee locali per giungere a destinazione, faranno bene a dare un’occhiata al sito web ufficiale del CCT Compagnia Toscana Trasporti, ovviamente attiva anche a Pisa con un adeguato numero di linee e mezzi. Qui troveranno tutti gli ultimi aggiornamenti in fatto di linee attive ed orari, con eventuali modifiche / variazioni.

Dove parcheggiare allo stadio arena Garibaldi di Pisa?

Coloro che arrivano allo stadio in auto, vorranno sicuramente sapere dove sistemare la macchina nel giorno del match. Ebbene, l’area di riferimento è il parcheggio stadio situato in via Pasquale Galluppi, ma essendo Pisa una città in pianura che si sviluppa sui quattro punti cardinali, non sarà difficile individuare anche autoparcheggi nelle vicinanze. Sarà opportuno però arrivare con un certo anticipo, per evitare possibile traffico e per assicurarsi un posto per la propria automobile.

Il parcheggio ospiti è rintracciabile lungo via Contessa Matilde in prossimità dell’accesso al Settore Ospiti dell’arena Garibaldi, ovvero la Curva Sud dell’impianto. Anche via Teresa Mattei è stata individuata come luogo idoneo al parcheggio ospiti.

Quanto costano i biglietti?

Veniamo ora ad una domanda cruciale per chi intende seguire una partita del Pisa dal vivo, vale a dire quella relativa ai costi.

Ebbene, è il sito web ufficiale a fornire le risposte desiderate. La vendita dei biglietti singoli solitamente inizia pochi giorni prima di ogni match, per concludersi il giorno stesso della gara. In particolare il club è solito dividere le fasi di vendita in due, ovvero una prima fase dedicata alla vendita settori ordinari e una seconda, invece, rivolta alla vendita settore ospiti.

I costi sono differenti in base al settore considerato: ad esempio in Tribuna superiore la spesa è sui 60 euro, in quella inferiore scende a 42 euro, mentre in Gradinata Premium è sui 34 euro – 31 euro per la gradinata normale. Prezzi ancora inferiori in Curva. Chiaramente per avere tutti i dettagli sui costi, è comunque preferibile dare un’occhiata all’area ad hoc sul sito web ufficiale del Pisa Sporting Club, in cui infatti sono date le informazioni sulla vendita dei biglietti singoli e su come ed entro quando acquistarli.

Dove comprare i biglietti per lo stadi di Pisa?

In ogni caso, l’interessato che vuole andare a vedere una partita all’arena Garibaldi, deve sapere che vi sono moltissimi punti vendita autorizzati, come si può leggere sul sito web ufficiale della squadra. Il riferimento va all’estesissima rete terrestre fatta di ‘punti vendita plus e ricevitorie’ presenti in tutta Italia, ma l’interessato potrà comprare il biglietto anche sul sito internet del Pisa – in pochi minuti e con pochi clic.

Da rimarcare, per chi non lo sapesse, il fatto che i singoli biglietti per poter seguire le gare ufficiali che il Pisa Sporting Club affronta all’arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”, sono disponibili su tutto il circuito Ticketone – che è il solo ufficialmente autorizzato alla vendita.

In particolare, i biglietti del settore ospiti potranno essere comprati sul circuito Ticketone o direttamente presso i punti vendita abilitati nella città ospite. La Curva Sud è l’area di riferimento per la tifoseria della squadra, impegnata di volta in volta in trasferta allo stadio Romeo Anconetani di Pisa.

Dove dormire vicino all’arena Garibaldi di Pisa

Infine da menzionare almeno qualche alternativa per il pernottamento in una località come Pisa, che offre anche scorci caratteristici e spunti per una gita nel fine settimana. Vi è ad esempio l’hotel Di Stefano poco lontano dall’impianto arena Garibaldi, con camere pulite e tutto ciò che serve per un breve soggiorno di qualità.

Da non dimenticare anche l’hotel Alessandro della Spina, che si è caratterizzato finora per la pulizia impeccabile e le stanze curate nel minimo dettaglio. In più si tratta di un albergo molto comodo, perché a due passi dal centro – e dallo stadio.

Altre alternative, di qualità ma più lontane dallo stadio, sono l’hotel San Ranieri, l’hotel Bristol e l’albergo San Martino.

Per chi vuole ambire a spendere un po’ meno, c’è alternativa costituita dai B&B. Tra quelli più vicini allo stadio Romeo Anconetani, da menzionare quanto meno i seguenti: Il Campanile, il B&B Antica Piazza Dei Miracoli, Lh – The Rose Apartment, A Due Passi Dal Centro B&B, B&B Camilla e il B&B Le Donzelle Di Vettovaglie. Sono tutti B&B accomunati dalla breve distanza dallo stadio del Pisa – non più di un km.

In ogni caso, prima di prenotare, si raccomanda di leggere con attenzione le recensioni sul web e di confrontare i vari prezzi praticati da ogni attività, in modo da fare la scelta più adatta per la propria disponibilità di spesa e più aderente alle proprie necessità di pernottamento.