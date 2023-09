“Rimango con voi”: l’annuncio che fa felici i tifosi dell’Inter

Arriva l’annuncio che fa felice la tifoseria dell’Inter: resterà in nerazzurro, per lui pronto un nuovo ruolo

Ormai è ufficiale: Samir Handanovic appenderà gli scarpini al chiodo dopo la fine del contratto con l’Inter.

Si è chiusa lo scorso 30 giugno la lunga avventura in nerazzurro dell’ex capitano, che dopo undici stagioni ad Appiano Gentile e a 39 anni ha deciso di smettere con il calcio giocato. Handanovic però si separerà dall’Inter solo sul campo, visto che nelle prossime settimane tornerà in altre vesti nel club vicecampione d’Europa. Il portiere sloveno avrà un ruolo da collaboratore in società, ancora comunque da definire. Intanto, è stato lo stesso Handanovic a confermare la permanenza all’Inter dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, intervenendo alla festa organizzata dalla Curva Nord per il suo addio da calciatore ai nerazzurri: “Ringrazio di cuore tutti, spero che continuerete a tifare come avete sempre fatto. Con voi allo stadio cambia il vento e le partire prendono un’altra storia. Tantissime volte ci avete dato una grande mano e questo lo porto nel cuore: non lo dimenticherò mai. Ma tanto, rimango con voi”, le parole dello sloveno dal ‘Piazzale Angelo Moratti’ a San Siro.

Handanovic ha poi aggiunto davanti ai sostenitori interisti: “Vi ringrazio per l’affetto che i avete dato durante tutti questi anni. Per avermi supportato e sopportato. Sono orgoglioso di aver difeso questi colori: alle volte l’ho fatto bene, in altre circostanze un po’ meno. Sono però sempre sceso in campo con grande responsabilità verso l’Inter e i suoi tifosi”. Prima di Handanovic, alla festa della Curva Nord era intervenuto Marco Materazzi: ai microfoni di Calciomercato.it, l’ex difensore si era soffermato sul derby contro il Milan e lanciato una frecciata a Lukaku.