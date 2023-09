Osimhen, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Napoli

Il Napoli campione d’Italia punta su Osimhen per confermarsi in una stagione che sarà ancora più difficile rispetto all’anno scorso

Nella scorso stagione, il Napoli ha coronato un sogno andando a vincere (a distanza di tanti anni) lo scudetto; una vittoria meritata con il club a dominare fin dalla prima giornata. Uno dei grandi protagonisti è stato Osimhen, vero e proprio trascinatore a livello offensivo.

L’attaccante, nonostante le voci di mercato, è rimasto a Napoli e ha iniziato la stagione con tre gol nelle prime due partite. Non positiva la prestazione contro la Lazio ma il giocatore ha tutte le qualità per risultare protagonista anche in questa stagione. Dai suoi gol passano tanti degli obiettivi dei partenopei; il club partenopeo non può fare a meno di un giocatore come Osimhen.

Come ha giocato Osimhen nell’ultima partita: Napoli Lazio

Prima della sosta abbiamo assistito ai primi scontri diretti della stagione; il Napoli, da questo punto di vista, ha ospitato la Lazio. Per il secondo anno consecutivo, i biancocelesti si sono imposti in casa di Zielinski e compagni con una prestazione di altissimo livello. Non bene il Napoli che, tolti i primi venticinque minuti, ha sofferto contro una squadra brava a difendersi e letale nel ripartire.

Nel Napoli non è riuscito ad essere protagonista Osimhen; l’attaccante partenopeo ha faticato a ritagliarsi il giusto spazio all’interno dell’area di rigore avversaria. Una partita sotto tono può capitare ma è chiaro che i partenopei hanno bisogno del migliore Osimhen se vogliono difendere, fino alla fine, il titolo vinto l’anno scorso.

Fantacalcio: voti Osimhen

Uno dei giocatori più importanti non solo per il Napoli ma anche a livello fantacalcistico considerando la straordinaria capacità di Osimhen di trovare la via della rete. In queste prime tre partite ha ottenuto un quattordici alla prima partita contro il Frosinone, frutto di una doppietta ma anche un dieci per via del gol realizzato contro il Sassuolo.

Meno positivo, invece, il voto avuto dopo la partita contro la Lazio in cui non è riuscito ad essere decisivo come ci si poteva immaginare. Il risultato è stato un cinque e mezzo.

Osimhen come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Napoli ha un proprio account Instagram dove, solitamente, commenta i risultati delle partite. Nessun post, invece, dopo la sconfitta interna con la Lazio. Potrebbe anche essere visto come un segnale da parte di chi non è assolutamente contento del risultato ottenuto nell’ultima partita giocata dalla sua squadra.

Osimhen nella probabile formazione di Genoa Napoli

Al ritorno dalla sosta per le nazionali, il Napoli affronterà in trasferta il Genoa; una partita da vincere in modo da ripartire subito con i tre punti dopo lo stop casalingo con la Lazio. Per i partenopei, però, non sarà semplice considerando come (in questo inizio di stagione) il club neopromosso abbia conquistato il successo contro la Lazio.

I campioni d’Italia faranno affidamento su Osimhen, giocatore che può conquistare bonus importanti nella sfida in casa del Genoa; andiamo a vedere la probabile formazione dei partenopei. Meret; Oliveira, Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.

Osimhen nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Due ottime partite, contro Frosinone e Sassuolo e una prestazione al di sotto delle sue possibilità in casa con la Lazio. Il primo scorcio di stagione di Osimhen non possiamo non considerarlo positivo; andiamo, ora, a vedere le statistiche aggiornate

Gol: tre Assist: zero Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta media: 9.8

Osimhen voglia scudetto: con lui il bis è possibile

E’ chiaro come Osimhen sia uno dei punti fermi di questo Napoli; il fatto di essere riusciti a tenerlo in squadra, nonostante diversi club interessati nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, è stata una grande vittoria da parte della società partenopea. Osimhen, da quando è arrivato a Napoli, ha avuto una crescita costante diventando un vero e proprio leader di questa squadra.

L’obiettivo stagionale del Napoli è quello di confermarsi nel massimo campionato italiano; a questo bisogna aggiungere la voglia di arrivare in fondo in coppa Italia e provare ad andare più avanti possibile in Champions League. Traguardi raggiungibili grazie ad un giocatore come Osimhen, attaccante letale all’interno dell’area di rigore avversaria e con la voglia di confermare la sua squadra sul tetto più alto d’Italia.