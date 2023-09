Milan, infortunio muscolare e incubo forfait: campionato e Champions a rischio

In casa Milan cresce l’attesa per il debutto stagionale in Champions League: i rossoneri ospiteranno il Newcastle United di Sandro Tonali

Inizierà martedì a San Siro la nuova avventura del Milan nella nuova edizione di Champions League: la squadra di Pioli è infatti attesa dalla sfida al Newcastle United dopo la cessione estiva di Tonali proprio ai Magpies.

Sandro Tonali potrebbe saltare la prima partita da ex al ‘Meazza’ dove già martedì ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione della sfida tra Italia e Ucraina a causa di un problema di natura muscolare. Il centrocampista ex Brescia, potrebbe non scendere in campo nella giornata di domani, quando il suo Newcastle affronterà il Brentford nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Premier League.

L’infortunio però non preoccupa particolarmente il tecnico Eddie Howe, che ha parlato in conferenza stampa, oltre che delle condizioni del centrocampista italiano, anche di quelle di Sven Botman, altro elemento fondamentale della rosa dei Magpies, pure lui alle prese con alcuni problemi fisici.

Milan-Newcastle, Tonali a rischio forfait ma Howe è ottimista

L’atteso ritorno di Sandro Tonali a San Siro da avversario contro i suoi vecchi colori, potrebbe essere destinato a slittare, ma in casa bianconera cresce l’ottimismo.

“Penso abbia sentito tirare la coscia durante un allenamento – ha sottolineato il tecnico inglese in conferenza stampa – E’ tornato e ha fatto alcune scansioni. C’è un leggero infortunio, ma niente di grave o troppo lungo. Aspetteremo e vedremo se è disponibile per questo fine settimana”. Parole quindi che evidenziano la fiducia nell’ambiente bianconero sul fatto che il grande ex possa essere presente a San Siro.

Certamente i tifosi rossoneri spererebbero nel contrario: oltre al ‘vantaggio’ di non dover affrontare un calciatore con le sue qualità in mezzo al campo, non sopporterebbero l’immagine di un calciatore che per anni è stato un idolo assoluto del popolo milanista con dei colori diversi nel proprio stadio. A differenza di Gigio Donnarumma, con cui il rapporto si è deteriorato al momento dell’addio a costo zero al Paris Saint Germain, la relazione con Tonali è rimasta sicuramente positiva. Qualora l’ex Milan dovesse farcela a rientrare, infatti, con ogni probabilità il trattamento riservato nei suoi confronti sarebbe diverso rispetto ai fischi che hanno invece accompagnato la partita di Donnarumma a San Siro con la maglia della Nazionale Italiana.