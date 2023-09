Maxi squalifica e penalizzazione in classifica: stangata UFFICIALE

Maxi squalifica e due punti di penalizzazione in classifica, la decisione è ufficiale: ecco cosa è successo

Un aggressione all’arbitro con tanto di minacce di morte nei confronti del direttore di gara. E’ successo la scorsa domenica nella prima giornata del campionato di Promozione lucana nel corso della sfida tra Scanzano e Pietragalla.

A farne le spese il direttore di gara, che è rimasto ferito al labbro ed è stato minacciato di morte sia da un dirigente che dal presidente della squadra di casa, che alla fine sono stati entrambi squalificati. Per lo Scanzano, inoltre, anche due punti di penalizzazione in classifica e una multa di 200 euro. Alla fine il risultato è stato 6-2 per gli ospiti. Una sanzione che era stata annunciata dalla Figc. Il presidente Gabriele Gravina infatti aveva ufficializzato come di fronte ad episodi di violenza nei confronti del direttore di gara sarebbero raddoppiate le sanzioni e le squadre sarebbero state penalizzate in classifica.

Maxi squalifica in Promozione lucana: inibizione per quattro anni

E così è effettivamente successo, considerando l’accaduto, con una squalifica ai danni di un dirigente addirittura di quattro anni.

Nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, si legge infatti come “A fine gara, Francesco Dartizio, Dirigente accompagnatore della Società Scanzano si avvicinava al Direttore di gara e con il dito alto indirizzato tra la bocca ed il naso gli rivolgeva frasi gravemente minacciose ed oltraggiose. Espulso, proseguiva con le offese e le minacce e poggiando una mano sul petto del direttore lo colpiva con una manata al volto e su entrambe le labbra provocandogli forte dolore anche alla mascella con conseguente escoriazione del labbro inferiore e perdita di sangue che imbrattava la divisa di gioco. Mentre il direttore di gara si portava negli spogliatoi, il Dirigente locale lo minacciava di morte estendendo le ingiurie anche ad una collega Assistente arbitrale della Sezione di Moliterno, reiterando l’atteggiamento oltraggioso e minaccioso anche all’arrivo della Forza Pubblica”.

Il dirigente ha poi reiterato le minacce anche all’uscita del direttore di gara, mentre questi era scortato da quattro agenti. A minacciarlo di morte si è presentato anche il presidente della società di casa, Salvatore Greco, pronunciando offese anche nei confronti dell’assistente. Da qui la decisione di decretare il 2-6 per gli ospiti, di squalificare il dirigente sino al 30 settembre 2027 e il presidente fino al 13 novembre 2023 oltre a multare la società ospitante di 200 euro.

Ecco la nuova classifica: Pietragalla 3 punti, Miglionico Calcio 3, Real Chiaromonte 3, AS Melfi 3, Marmo Platano 3, Soccer Lagonegro 3, Atletico Montalbano 1, Maratea 1, Atella 1, Lykos 1, Corleto Perticara 0, Viribus Potenza 1999 0, Avigliano Calcio 0, Viggiano 0, Real Senise 0, Scanzano -2