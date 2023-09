Luis Enrique ha un solo obiettivo: il Milan incassa 60 milioni

Luis Enrique bussa a Casa Milan per il gioiello di Pioli: è il primo obiettivo del Paris Saint-Germain per il prossimo mercato estivo

Theo Hernandez rimane uno dei pilastri del Milan, con il francese che ha recuperato dopo il piccolo acciacco rimediato in nazionale.

L’ex Real Madrid è pronto a scendere in campo nell’attesissimo derby di San Siro contro l’Inter, con le due squadre appaiate in testa alla classifica dopo le prime tre giornate di Serie A. Intanto continuano i rumors sul futuro del laterale mancino, che da anni ormai fa breccia nei desideri delle big europee.

Nei giorni scorsi, a proposito, non sono passate inosservate le dichiarazioni del fratello Lucas dopo l’impegno con la Francia nella sfida della qualificazioni a Euro 2024 contro l’Irlanda: “Sarebbe fantastico giocare insieme anche in un club. Potremmo fare ancora meglio“, si è lasciato scappare il difensore ex Bayern Monaco, sbarcato nell’ultimo mercato estivo al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan, il PSG prepara l’assalto per Theo Hernandez

Oltre alle corazzate di Premier League, negli ultimi tempi è sopratutto il PSG ad avere messo gli occhi su Theo Hernandez.

Luis Enrique – scrive il portale ‘Fichajes.net’ – è un grande estimatore del milanista e lo avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri per la campagna trasferimenti della prossima estate. Il tecnico spagnolo non si fiderebbe degli attuali interpreti al momento presenti sulla corsia sinistra dello scacchiere parigino e premerebbe per l’arrivo del nazionale transalpino sotto la Tour Eiffel.

Di contro, ci sarà da fare i conti con il Milan che (almeno al momento) reputa incedibile il giocatore. L’ex Bayern ha ancora altri tre anni di contratto con la società di Cardinale, che starebbe pensando di blindano ulteriormente con il rinnovo di contratto oltre il 30 giugno 2026. Il PSG però non mollerebbe la presa e avrebbe intenzione di preparare un assegno da 60 milioni di euro – oltre a un ricco ingaggio per il terzino – per cercare di strappare Theo Hernandez al Milan.