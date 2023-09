L’UEFA ridisegna il format della Coppa: Juventus ancora in gioco

In fase di valutazione il progetto che porterebbe all’espansione della competizione. Ecco l’ultima idea dell’UEFA: Juventus indirettamente coinvolta

Negli ultimi mesi a calamitare l’attenzione mediatica sono state le tante voci legate al progetto Superlega che hanno coinvolto soprattutto Real Madrid, Barcellona e Juventus. Alla fine, però, l’UEFA non ha affatto accusato il colpo. Anzi.

Sono diverse le novità in cantiere che riguardano le diverse manifestazioni continentali. Sia per quanto riguarda il ‘ramo’ maschile che per quello femminile. A tal proposito l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘The Times’ non è passata inosservata. Secondo quanto riferito, infatti, la UEFA e le principali parti coinvolte starebbero discutendo un progetto relativo alla possibile rivoluzione del format della Women’s Champions League. Già nella stagione 2021-22, del resto, si è avuto un drastico restyling che ha portato alla composizione di quattro gironi, ognuno dei quali composto a sua volta da quattro squadre. Tuttavia, a partire dalle prossime stagioni non sono esclusi altre novità importanti.

Champions League femminile, l’UEFA pensa all’aumento del numero dei gironi

Stando a quanto riportato da The Times, infatti, nel nuovo (eventuale) format potrebbe essere aumentato il numero dei gironi, il che ovviamente consentirebbe ad un numero maggiore di squadre. Al vaglio anche una modifica dei sistemi dei coefficienti, il cui riassetto garantirebbe un rilancio dei massimi campionati femminili.

Sotto questo punto di vista, le eliminazioni anticipate di Arsenal e Juventus potrebbero aver rappresentato la classica goccia che fa(rebbe) traboccare il vaso. I Gunners, ad esempio, pur arrivando terzi nella WSL, hanno partecipato al primo turno preliminare in programma il 6 settembre a poco più di due settimane dalla finale della Coppa del Mondo. Destino molto simile a quello della Juventus, la cui eliminazione contro l’Eintracht Francoforte peserà come una spada di Damocle nel giudizio della stagione delle ragazze di Montemurro. Le discussioni sull’ampliamento della competizione erano già in corso, vista la rapida crescita di tutto il sistema calcio femminile. Tuttavia, le eliminazioni di due big come Arsenal e Juve potrebbero accelerare il riassetto di una competizione destinata comunque ad allargarsi e ad assorbire un maggior numero di squadre.