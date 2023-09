Leao a gennaio: il faraonico piano che fa tremare il Milan

Rafa Leao a tutti i costi: un big europea pronta anche ad una offerta faraonica per strappare il portoghese al Milan già a gennaio

L’indiscrezione è di quelle che fanno rumore ed arriva proprio nella settimana del derby. Rafael Leao via dal Milan già a gennaio, dietro il pagamento di una delle cifre più alte della storia della società rossonera.

Sarebbe questo il piano di Pep Guardiola, manager del Manchester City campione d’Europa, che ha messo in cima ai suoi obiettivi il nuovo numero 10 milanista. Il tecnico spagnolo ha il desiderio di poter allenare il portoghese e per farlo a Manchester sono disposti a pagare qualsiasi cifra.

Ne parla ‘fichajes.net’ che torna sulla notizia lanciata nei giorni scorsi e l’arricchisce di particolari: il City, stando al portale spagnolo, vorrebbe Leao già nella finestra di mercato e sarebbe pronto a sborsare una cifra faraonica per farlo diventare la cessione più ‘ricca’ del Milan. Il calciatore ha rinnovato il contratto la scorsa estate e nel nuovo accordo è presente una clausola da 175 milioni di euro, attivabile però soltanto a luglio.

Calciomercato Milan, Leao via a gennaio: ipotesi complicata

Proprio per questo motivo, il Manchester City dovrà per forza di cose trattare con il Milan per acquistare a stagione in corso Leao.

Missione (quasi) impossibile quella per accontentare Guardiola perché appare altamente improbabile che i rossoneri lascino andare il proprio miglior calciatore a metà stagione, anche se davanti ad una cifra monstre come quella che non avrebbero problemi a sborsare i Citizens.

Per il Manchester l’assalto quindi, se davvero ci sarà, è destinato a finire in un nulla di fatto, con la possibilità però di riprovarci sei mesi dopo, quando si attiverà per 15 giorni la clausola da 175 milioni. Fino ad allora la testa di Leao sarà solo per il Milan, partendo dal derby di sabato prossimo: in ballo il primo posto in solitaria della Serie A.