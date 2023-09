Inter-Milan, salta il derby: adesso è UFFICIALE

Il Milan ne perde un altro per infortunio in vista del derby, ora è ufficiale: lesione al retto femorale della coscia sinistra

Non ha pace Stefano Pioli nell’avvicinamento al derby di Milano, con i rossoneri che perdono un altro giocatore per infortunio: ora è ufficiale.

Lesione al retto femorale della coscia sinistra per Pierre Kalulu, che non riuscirà ad essere a disposizione del tecnico emiliano per la sfida con l’Inter di domani sera. I problemi per il centrale francese si erano palesati da diversi giorni e una sua possibile assenza era già nell’aria. L’indisponibilità di Kalulu si andrà a sommare a quella di Tomori, out per squalifica, con Stefano Pioli che potrebbe essere costretto a chiedere uno sforzo a Simon Kjaer.