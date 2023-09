Guillermo Ochoa, statistiche e voti Fantacalcio del portiere della Salernitana

Guillermo Ochoa è il portiere titolare della Salernitana; le statistiche su rendimento, e media voto dell’estremo difensore

Una stagione iniziata non come ci si aspettava; dopo l’ottimo pareggio in casa della Roma (Candreva e compagni hanno anche accarezzato l’idea di poter uscire dall’Olimpico con i tre punti) sono arrivati il pareggio contro l’Udinese e la sconfitta contro un Lecce decisamente sorprendente in questo inizio di campionato.

Tre partite dove Ochoa ha sì incassato cinque gol ma ha anche dimostrato le sue qualità tra i pali, nelle uscite e la capacità di essere un vero e proprio leader (sia in campo sia nello spogliatoio) per i suoi compagni di squadra.

Giocatore di cui è difficile fare a meno visto il suo carisma e la sua abilità nel saper guidare il reparto difensivo; la stagione della Salernitana non è iniziata nel migliore dei modi ma la squadra ha la possibilità di rialzarsi e, di conseguenza, risalire la corrente. Uno dei calciatori a cui fare affidamento è ovviamente Ochoa.

Come ha giocato Ochoa nell’ultima partita: Lecce Salernitana

Prima della sosta per le nazionali, la Salernitana è andata in casa del Lecce subendo un due a zero maturato all’inizio e alla fine dei due tempi. Prima sconfitta in campionato di una squadra che non è riuscita a sfruttare le occasioni avute.

Ochoa non ha disputato una brutta partita ma è chiaro che, nel giudizio finale, i due gol subiti pesano e non poco; l’estremo difensore, in occasione delle due reti, poteva fare ben poco.

Fantacalcio: i voti di Ochoa

Da quando è arrivato alla Salernitana è diventato anche uno dei protagonisti del Fantacalcio; stiamo parlando di Ochoa, portiere esperto e che vuole dare il proprio contributo in modo da aiutare il club a raggiungere la salvezza.

Questo inizio di stagione non è stato semplice e, a livello fantacalcistico, i voti non sono per nulla positivi; contro la Roma a causa dei due gol presi ha ottenuto un pesante quattro e mezzo. Stesso voto rimediato al termine del match con il Lecce. In mezzo la gara con la Salernitana dove il sei e mezzo è diventato cinque e mezzo per la rete incassata.

Ochoa come ha commentato su Instagram

Il portiere della Salernitana ha un suo account Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite; è successo anche dopo l’ultima partita di campionato che ha visto la squadra di Ochoa perdere due a zero in casa del Lecce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

Ochoa nella probabile formazione Salernitana Torino

Al termine della sosta per le nazionali, la Salernitana affronterà il Torino in un match che non si può sbagliare. Il club, infatti, è reduce da due pareggi e una sconfitta. Serve un cambio netto di marcia per iniziare a muovere la classifica ed uscire da zone poco confortanti.

Uno dei protagonisti della partita sarà, molto probabilmente, Ochoa; l’estremo difensore della Salernitana, con la sua esperienza, può dare una grande mano nel raggiungere un risultato positivo.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Salernitana con la presenza, dal primo minuto, dell’estremo difensore. Ochoa; Pirola, Gyomber, Lovato; Bradaric, Logowski, Coulibaly, Mazzocchi; Kastanos, Candreva; Botheim.

Ochoa nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il ruolo del portiere non è per nulla semplice e lo è ancora meno a livello fantacalcistico; basta, infatti, un gol subito e il voto (molto probabilmente) diventa insufficiente. Andiamo, dunque, a vedere le statistiche aggiornate su Ochoa fino a questo momento.

Gol subiti: cinque Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta media: 4.8

Ochoa leader della Salernitana: la sua esperienza per la permanenza in Serie A

La Salernitana ha, come obiettivo principale, quello di ottenere la salvezza per restare nel massimo campionato italiano; traguardo non semplice da raggiungere considerando la concorrenza ma anche un primo scorcio di stagione decisamente complicato con due pareggi e una sconfitta.

Il club, però, sembra avere le risorse per salvarsi ma è chiaro che serve un cambio di marcia importante; tra i giocatori a cui fare affidamento troviamo, senza nessun dubbio, Ochoa.

L’estremo difensore ha quell’esperienza che può risultare determinante sia all’interno della partita ma anche nell’arco di una stagione per andare a gestire, nel migliore dei modi, i momenti di difficoltà. Ochoa, dunque, rappresenta uno dei punti di forza di questa squadra.