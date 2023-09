Giovanni Di Lorenzo, statistiche e voti Fantacalcio del difensore del Napoli

Giovanni Di Lorenzo è uno dei giocatori più importanti nella rosa del Napoli; le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore

Il Napoli, dopo la vittoria nella passata stagione, vuole difendere il titolo vinto e farà di tutto per confermarsi campione d’Italia. Missione per nulla semplice considerando le due milanesi (uscite rinforzate dal mercato) e una Juventus che giocherà una sola partita a settimana non avendo le coppe. I partenopei, però, hanno le possibilità per replicare il successo dello scorso anno.

Una delle possibilità del club partenopeo è Giovanni Di Lorenzo; il capitano ha dimostrato, in questi anni, di avere i crismi e la personalità per prendersi sulle spalle la squadra. In questa stagione vuole essere il trascinatore del club campione d’Italia e vuole confermare la squadra sul gradino più alto della Serie A.

Come ha giocato Di Lorenzo nell’ultima partita: Napoli Lazio

Prima della sosta, il Napoli ha affrontato in casa la Lazio; una partita che sembrava poter avere un solo risultato considerando i primi centottanta minuti delle due squadre e come si stava sviluppando il match nella prima mezz’ora. Nel calcio, però, nulla si può dare per scontato e allora ecco che i biancocelesti sono tornati a casa con tre punti decisamente preziosi.

La prestazione di Di Lorenzo, così come quella di tutta la squadra, è cambiata tra primo e secondo tempo; molto bene nella prima frazione, deludente nella ripresa con la Lazio che trovava tantissimi spazi per far male alla difesa avversaria. Un blackout da parte dei campioni d’Italia.

Fantacalcio: i voti di Di Lorenzo

Tre partite di campionato e già assoluto protagonista; Giovanni Di Lorenzo ha fatto subito capire di rappresentare una soluzione importante per il suo Napoli nel corso della stagione. L’esordio, in casa del neopromosso Frosinone, lo ha visto protagonista con due assist che gli hanno portato un bel nove e mezzo in pagella.

Ancora più alto il voto della seconda giornata; contro il Sassuolo, infatti, ha trovato il gol del definitivo due a zero ottenendo un dieci e mezzo assolutamente meritato. Come detto non bene la terza partita chiusa, a livello di voto, con un cinque e mezzo.

Di Lorenzo come ha commentato su Instagram

Il capitano del Napoli, come tanti altri calciatori, ha un profilo Instagram dove è solito commentare le partite della sua squadra. Non fa eccezione la sconfitta interna contro la Lazio; Giovanni Di Lorenzo, da buon capitano, ha fatto un post che serve da incoraggiamento per il futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22)

Di Lorenzo nella probabile formazione Genoa Napoli

Al ritorno dalla sosta per le nazionali, il Napoli affronterà in trasferta il Genoa; un match da vincere a tutti i costi dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Serve un successo per tornare a correre e a macinare punti. I partenopei punteranno anche su Di Lorenzo; il terzino, infatti, ha tra le caratteristiche quella di essere un fattore a livello offensivo.

Ora andiamo a vedere la probabile formazione del Napoli con la presenza, dal primo minuto, del terzino azzurro. Meret; Olivera, Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori

Di Lorenzo nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La stagione di Giovanni Di Lorenzo è iniziata nel migliore dei modi dimostrando, fin da subito, di poter essere un fattore determinante per il club partenopeo. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del capitano del Napoli.

Gol: uno Assist: due Ammonizioni: nessuna Espulsione: nessuna Fanta media: 8.5

Di Lorenzo, la soluzione offensiva del Napoli: attaccante aggiunto

Il Napoli, come detto, vuole difendere il campionato vinto nella scorsa stagione; tra le soluzioni a disposizione di Garcia troviamo, senza nessun dubbio, Giovanni Di Lorenzo. Il capitano dei partenopei rappresenta una variante in più a livello offensivo; grazie alla sua costante fase di spinta, il classe 1993 si trova molto spesso nei pressi dell’area di rigore.

Di Lorenzo è molto diverso dagli altri terzini perché oltre a raggiungere il fondo per andare a crossare, il capitano partenopeo può anche decidere di accentrarsi con l’obiettivo di duettare con i propri compagni per arrivare alla conclusione come dimostrato dal gol realizzato contro il Sassuolo.

E’ fuori discussione come il terzino sia uno dei punti di forza della squadra di Garcia, una delle tante possibilità che ha il Napoli per andare a creare pericoli all’interno dell’area di rigore avversaria.