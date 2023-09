DIRETTA | Inter-Milan, Pioli: “Kjaer è pronto. Il passato non conta” LIVE

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata di Serie A

E’ tutto pronto per il primo derby della stagione. Il Milan di Stefano Pioli sarà ospite a San Siro dell’Inter di Simone Inzaghi.

L’obiettivo è chiaramente quello di riscattare gli ultimi match contro i nerazzurri, andati male e restare da soli al primo posto. Preparare la partita, con tutti i nazionali che hanno fatto il loro primo allenamento solo ieri, però, non è stato per nulla semplice.

Pioli, che riabbraccia Olivier Giroud, presenta il match, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Squadra diversa, ma pronta – “Vogliamo continuare a fare bene. Adesso sono convinto di come la squadra ha preparato la partita, ero curioso all’inizio. L’abbiamo preparata nei minimi particolari. Sono convinto che la squadra metterà in campo le proprie caratteristiche e qualità”.

Giroud nuovo Ibra – “La squadra è cresciuta, e dentro la squadra ci sono giocatori importanti sotto l’aspetto di esperienze e di personalità, come Olivier”

Derby passati – “Il passato non conta, se no potremmo dire che abbiamo vinto lo Scudetto due stagioni fa, ma non conta nulla. Kjaer? Sta bene, è pronto per giocare una partita così importante”

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI