Toni e la Serie A: “Inter-Milan partita più bella, Lukaku porta entusiasmo a Roma” | VIDEO CM.IT

C’è anche Luca Toni al Foro Italico di Roma per gli Italian Padel Awards: l’ex attaccante parla di Nazionale, Roma e derby di Milano

Ospite degli Italia Padel Awards al Foro Italico di Roma, l’ex attaccante Luca Toni ha risposto alle domande dei cronisti, soffermandosi su alcuni degli argomenti più caldi del calcio italiano.

“È sempre bello venire qui e ritrovarci, fa caldo ma è andata bene” ha esordito Luca Toni ai microfoni di Calciomercato.it dopo essersi destreggiato sul campo di padel: “Mi piace giocare, da quando ho smesso questo sport è un modo per ritrovarci, fare un po’ di allenamento, divertirci, mangiare un piatto di spaghetti un più”.

Impossibile non commentare le prime uscite della Nazionale targata Luciano Spalletti che, secondo Toni “non era partita bene” ma “nella seconda partita ha fatto molto bene. Siamo all’inizio, ci vuole un po’ di tempo perché Spalletti è arrivato da poco, però ha dimostrato che lavora bene sul gruppo, l’anno scorso ha portato a casa un grandissimo risultato. Bisogna dargli un po’ di fiducia nella speranza che crescano giocatori italiani forti”.

Toni ha parlato anche dell’attacco della Roma, rinforzatosi con l’arrivo di Lukaku il quale “ha portato entusiasmo”. All’ex Verona la squadra giallorossa piace anche se “non è partita bene, ma la squadra c’è. Dybala e Lukaku sono giocatori forti e secondo me si divertiranno”.

Serie A, Toni in vista del derby di Milano

L’ex attaccante della Nazionale si è soffermato anche sull’imminente derby di Milano: “A mio avviso è la partita più bella, ho viste entrambe le squadre e secondo me giocano veramente bene, sono in forma, fanno un gran calcio portando avanti un progetto dallo scorso anno. L’Inter ha preso fiducia nei suoi mezzi dopo l’ultima sconfitta in finale di Champions. Sarà un grande derby”.

Toni ha poi provato a stilare una griglia per la lotta scudetto: “Il Napoli ha perso Kim, ma per me resta forte. Le milanesi mi piacciono, stanno facendo bene, ma c’è anche la Juventus senza coppe e la Roma che potrebbe rappresentare una sorpresa. Sarà un bel campionato fino alla fine”.

Il weekend imminente offrirà anche la sfida tra Juventus e Lazio: “Senza coppe la Juventus ha un piccolo vantaggio, Chiesa e Vlahovic mi piacciono molto e quest’anno vorranno fare bene. La Lazio non è partita bene, ma a Napoli ha fatto una grande partita”.