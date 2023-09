Tentativo del Galatasaray per Yildiz Kenan: le ultime | CM.IT

Yildiz Kenan, centrocampista 18enne della Juventus, è stato accostato al Galatasaray: le ultime di Calciomercato.it

Mercato ancora aperto in Turchia dove c’è tempo fino a domani per provare a chiudere qualche colpo in entrata.

Ecco che le squadre della Super Lig cercano di mettere a segno gli ultimi acquisti, guardando anche a chi potrà trovare non molto spazio nella propria squadra. Nelle ultime ore è emersa la voce di un Galatasaray interessato a Yildiz Kenan, 18 anni, calciatore che è entrato a far parte della prima squadra della Juventus, collezionando già qualche minuto nelle prime tre giornate di campionato.

Si è parlato di un tentativo di prestito con diritto di riscatto, ma – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – l’ipotesi di un trasferimento del giovane calciatore non trova conferme. In particolare Allegri, così come la Juventus, puntano molto su di lui e non hanno intenzione di privarsene.

Del resto, a conferma della volontà della società bianconera di tenere con sé il calciatore, c’è il fresco rinnovo di contratto firmato da Yildiz Kenan: accordo fino al 2027.