Retegui, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Napoli

Retegui è il nuovo attaccante del Genoa; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centravanti rossoblù

Il Genoa, nella scorsa stagione, ha ottenuto una promozione assolutamente meritata visto quanto fatto nel campionato di Serie B. L’obiettivo, ora, è la salvezza; mantenere la categoria non sarà per nulla semplice considerando l’alta concorrenza e le difficoltà nel passare dalla Serie B al massimo campionato italiano.

Nel tentativo di raggiungere la salvezza, senza troppe difficoltà, il Genoa ha acquistato (per andare a rinforzare il reparto offensivo) Retegui. Operazione di mercato molto interessante; il club rossoblù, infatti, ha deciso di puntare su un giocatore che, nella passata stagione, abbiamo visto esordire con la nazionale azzurra.

Averlo portato in Serie A non può che far bene al centravanti; l’obiettivo del Genoa è piuttosto chiaro e per raggiungerlo ci si baserà, soprattutto, sui gol di Retegui. L’inizio è stato, tutto sommato, positivo con la rete in casa della Lazio.

Come ha giocato Retegui nell’ultima partita: Torino Genoa

Prima della sosta per le nazionali, il Genoa ha giocato in casa del Torino. Non è stata una partita bellissima. Due squadre bloccate che hanno pensato più a non prenderle. Sul finale, però, i granata hanno trovato la via della rete conquistando tre punti preziosissimi.

Retegui non ha disputato una grande partita complice anche la forza fisica dei difensori del Torino; per il resto, però, l’attaccante del Genoa si è mosso bene cercando di venire incontro in modo da far salire i compagni di squadra.

Fantacalcio: i voti di Retegui

Nuovo attaccante del Genoa ma anche novità a livello fantacalcistico; la curiosità sulla stagione di Retegui è decisamente alta perché, in un campionato non semplice come quello italiano, può andare a migliorare sotto tutti i punti di vista. Andiamo a vedere i voti di queste prime tre giornate.

L’esordio, contro la Fiorentina, non è andato molto bene sia per il risultato sia per il cinque e mezzo trasformato in un cinque a causa del cartellino giallo rimediato. Molto diverso, invece, il match con la Lazio dove ha rimediato un bel dieci; infine la sfida con il Torino dove il voto è stato un cinque e mezzo.

Retegui come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Genoa ha un suo profilo Instagram dove è solito commentare, principalmente, le partite della sua squadra. Nessun post, invece, dopo la sconfitta in casa del Torino.

Retegui, il suo ultimo post, lo ha fatto dopo il successo in casa della Lazio; una vittoria importantissima perché è stata la prima dei rossoblù nel massimo campionato italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mateo Retegui (@mateoretegui)

Retegui nella probabile formazioni Genoa Napoli

Dopo la pausa per le nazionali, il Genoa affronterà il Napoli in una partita decisamente complessa considerando la voglia dei partenopei di riscattarsi dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Fare punti contro i campioni d’Italia non sarà per nulla semplice ma i rossoblù cercheranno la seconda impresa stagionale dopo quella dell’Olimpico.

La punta di riferimento dei rossoblù sarà ovviamente Retegui che dovrà lavorare molto per la squadra (in modo da aiutarla nei momenti di difficoltà) e sfruttare le occasioni nel migliore dei modi. Andiamo a vedere la probabile formazione del Genoa con, ovviamente, il centravanti azzurro titolare. Martinez; Vasquez, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui

Retegui nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un gol nelle prime tre giornate (considerando anche il peso specifico del gol realizzato) è sicuramente un buon inizio per il nuovo centravanti del Genoa. Andiamo, ora, a vedere le statistiche aggiornate di Retegui fino a questo momento.

Goal: uno Assist: zero Ammonizioni: una Espulsioni: nessuna Fanta media: 6.8

Retegui e la nazionale: al Genoa per prendersi l’azzurro

L’arrivo di Retegui in Serie A sarà fondamentale non solo per il Genoa; i rossoblù, ovviamente, sperano di avere dall’attaccante quei gol necessari al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, la salvezza. Una buona stagione con il club rossoblù, però, gli spalancherebbe ancora di più le porte della nazionale.

Il classe 1999 ha già esordito con gli azzurri trovando anche la via del gol; è chiaro che fare una buona stagione contribuendo alla salvezza del club, metterebbe in difficoltà Spalletti nella scelta del titolare. La Serie A, dunque, è una grande opportunità per Retegui.