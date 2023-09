Pulisic, statistiche e voti Fantacalcio dell’esterno del Milan

Il Milan è stata una delle principali protagoniste sul mercato con Pulisc ad aver avuto un grandissimo impatto nel campionato italiano

Nell’ultima sessione estiva di mercato una delle protagoniste principali è stata, senza ombra di dubbio, il Milan. I rossoneri, nonostante la cessione di Tonali, hanno regalato a Pioli una serie di rinforzi di assoluto livello capaci di alzare la qualità del club milanese.

L’impatto dei nuovi innesti si è visto subito in queste prime tre giornate dove il Milan ha conquistato tre vittorie in altrettante partite; uno dei grandi protagonisti è stato, senza ombra di dubbio, Pulisic. Gol contro il Bologna e in casa con il Torino e una grande prestazione all’Olimpico.

Gli obiettivi del Milan, in questa stagione, sono quelli di lottare per lo scudetto ed arrivare il più lontano possibile nelle due coppe; traguardi che possono essere raggiunti grazie al contributo di un giocatore come Pulisic.

Come ha giocato Pulisc nell’ultima partita: Roma Milan

Prima della pausa per la nazionale, il Milan ha giocato in casa della Roma; una partita vinta due a uno anche se il dominio sul campo è stato molto più netto del risultato finale. A decidere il match ci hanno pensato Giroud e Leao ma uno dei grandi protagonisti è stato, senza dubbio, Pulisic.

L’attaccante statunitense, con la sua incredibile tecnica, ha messo in netta difficoltà la difesa avversaria; è anche andato vicino al gol nel corso del primo tempo ma una grande parata di Rui Patricio gli ha negato la gioia della rete.

I suoi continui movimenti (sia a venire incontro sia ad attaccare la profondità per non dare punti di riferimenti) hanno mandato in grande confusione la retroguardia giallorossa che non è mai riuscita a prendere le giuste misure all’ex Chelsea.

Fantacalcio: i voti di Pulisc

Grande protagonista in campo con il Milan ma anche al Fantacalcio; l’esterno statunitense è stato uno degli uomini chiave del rossoneri in questo inizio di stagione e i voti lo vanno a testimoniare.

All’esordio con il Bologna ha ottenuto un dieci e mezzo frutto del gol messo a segno; in casa con il Torino altro gol e un bel dieci in pagella. Infine la prestazione dell’Olimpico dove, nonostante non abbia trovato gol o assist, ha preso un bel sei e mezzo.

Pulisic come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo del Milan ha un profilo Instagram dove commenta l’esito delle partite della sua squadra; non ha fatto eccezione la vittoria in casa della Roma. Questo il commento di Pulisic sul proprio account

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Pulisic (@cmpulisic)

Pulisic nella formazione di Inter Milan

Il Milan, al rientro dalla sosta per le nazionali, affronterà l’Inter in un derby che potrà dare qualche indicazioni in più su due squadre, fino a questo momento, perfette.

A livello fantacalcistico, Pulisic può essere una risorsa importante; nonostante il derby sia sempre una partita particolare, l’esterno offensivo ha le qualità per andare a fare male alla difesa nerazzurra. Ecco la probabile formazione del Milan per il derby. Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Kjaer, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic

Pulisic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come Pulisic abbia avuto un grandissimo impatto con la maglia dei rossoneri. Le sue prestazioni e i suoi gol sono risultati fondamentali per le tre vittorie consecutive del Milan. Ecco le statistiche aggiornate fino ad ora

Goal: due Assist: zero Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta Media: nove

Pulisic, il “Captain America” del Milan: i rossoneri sognano in grande

Facendo un parallelo cinematografico, Pulisic è il nuovo Captain America del Milan; un supereroe pronto a trascinare i rossoneri in una stagione dove gli obiettivi dei ragazzi di Pioli sono molto importanti.

Giocatore che, come ha dimostrato in queste prime tre giornate, ha dimostrato tutte le sue qualità; abile sia in fase realizzativa, sia nell’inserimento alle spalle della difesa avversaria ma anche nel calciare da fuori area. I suoi movimenti continui, per non dare punti di riferimento, mandano in costante difficoltà il diretto avversario che fatica a trovare il tempo per anticiparlo.

La sua esperienza, con le maglia del Borussia Dortmund e del Chelsea, gli hanno permesso di avere un bagaglio di esperienza che può solo far bene al Milan. La stagione di Pulisic è iniziata nel migliore dei modi e, qualora dovesse continuare così, gli obiettivi dei rossoneri non sarebbero poi così impossibili da raggiungere.