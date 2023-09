Giroud, statistiche e voti Fantacalcio del bomber rossonero

Il Milan, in attacco, può contare su Giroud; il centravanti francese è un giocatore fondamentale per il sistema di gioco rossonero

In questa stagione, il Milan ha come obiettivi di lottare per lo scudetto e cercare di arrivare in fondo sia in coppa Italia sia in Champions League. Nella sessione estiva di mercato, i rossoneri hanno regalato a Stefano Pioli una serie di innesti di assoluto livello che hanno alzato e non poco la qualità della rosa a disposizione del tecnico.

Dal punto di vista offensivo, il Milan può contare su Giroud; il centravanti francese ha iniziato la stagione nel migliore dei modi contribuendo in maniera decisiva ai tre successi consecutivi ottenuti dai rossoneri. Tre prestazioni decisamente importanti per un giocatore che ha tutta l’intenzione di trascinare la squadra verso grandi traguardi.

Come ha giocato Giroud nell’ultima partita: Roma Milan

L’ultima partita giocata dal Milan, prima della sosta, è stata in casa della Roma; i rossoneri hanno ottenuto un successo importante che ha portato a nove punti in classifica i ragazzi di Pioli. Grande protagonista del match Giroud che ha avuto il merito di aprire la sfida con la rete dell’uno a zero; il francese è stato perfetto dal dischetto spiazzando Rui Patricio.

Il resto della partita ha visto Giroud sacrificarsi dal punto di vista fisico per far salire la squadra; affrontare i difensori della Roma non è mai semplice ma l’attaccante francese è riuscito a non farsi sopraffare dalla fisicità dei centrali giallorossi. Prestazione da leader quella di Giroud che si dimostra giocatore fondamentale per il reparto offensivo di Pioli.

Fantacalcio: i voti di Giroud

Quattro gol e un passaggio vincente per Giroud nelle prime tre giornate di campionato; inizio decisamente positivo che fa ben sperare anche in ottica Fantacalcio come testimoniano i voti ricevuti fino ad ora.

A Bologna, nella gara di esordio, ha rimediato un bel undici e mezzo frutto di un gol e l’assist per Pulisic. Contro il Torino la doppietta realizzato gli ha permesso di ottenere un tredici e mezzo mentre a Roma dieci pieno per Giroud.

Giroud come ha commentato su Instagram

Giroud, come tanti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite; lo ha fatto anche dopo il successo, per due a uno, in casa della Roma. Ecco il post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Giroud nella formazione della prossima partita: Inter Milan

Una volta finita la sosta per le nazionali, ci sarà una partita altamente spettacolare; parliamo del derby tra Inter e Milan con entrambe le squadre a punteggio pieno e la voglia di dare una prima svolta per quanto riguarda la testa della classifica.

Nonostante sia una partita delicata, Giroud (che in passato ha già fatto male al Milan) può portare dei bonus a livello fantacalcistico considerando anche come il francese sia il rigorista ufficiale della squadra.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione dei rossoneri. Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Kjaer, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic

Giroud nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’inizio stagionale di Giroud è stato, semplicemente, perfetto; gol in tutte e tre le partite e una serie di prestazioni di assoluto livello per contribuire ai nove punti conquistati dai rossoneri. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate dell’attaccante francese.

Gol: quattro Assist: uno Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta Media: 11.6

Giroud infallibile dal dischetto: una sentenza già scritta

In questo avvio di stagione, Giroud ha iniziato con quattro gol di cui tre da dischetto; il francese ha dimostrato la sua infallibilità dagli undici metri sia contro il Torino sia contro la Roma. In due circostanze su tre, il centravanti francese ha spiazzato il portiere avversario mentre, in occasione del secondo rigore realizzato contro il Torino, ha lasciato immobile Milinkovic-Savic.

La cosa che bisogna sottolineare riguarda la partita contro i granata; andare a tirare due calci di rigore, all’interno della stessa partita, non è mai semplice. Entra in gioco una sorta di partita mentale con il portiere avversario che può decidere di buttarsi o dalla stessa parte o di cambiare angolo rispetto al primo calcio di rigore.

Ecco perché riuscire a segnare due rigori nella stessa partita non è impresa facile; fino a questo momento della stagione Giroud ha un cento per cento di realizzazione dal dischetto. Aspetto che deve essere considerato perché, se si vogliono raggiungere grandi obiettivi, serve anche chi, come il francese, sia infallibile dagli undici metri.