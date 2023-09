Scartato dal Milan, riparte dal Torino: firma fino al 2027

Il Torino ha deciso di puntare su un giocatore che il Milan, grande protagonista dell’ultima sessione estiva di mercato, ha scartato

Le prime tre partite di campionato hanno visto il Torino conquistare quattro punti; un pareggio e una vittoria in casa (contro Cagliari e Genoa) e la sconfitta, pesante, a San Siro contro il Milan. Un quattro a uno netto dove Juric ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Sanabria; il centravanti, uscito dopo venti minuti dall’inizio del match, è stato anche protagonista negli ultimi giorni di mercato.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, infatti, l’attaccante era finito nel mirino del Milan; i rossoneri, alla ricerca di un vice Giroud in grado di far rifiatare il giocatore francese, aveva messo nel mirino proprio Sanabria. Il centravanti aveva dato il suo consenso al trasferimento ma le richieste del Torino hanno bloccato l’affare; la trattativa, dunque, non è andata a buon fine con i rossoneri che, come sappiamo, hanno virato su Jovic.

Il classe 1996, dunque, è rimasto a Torino ed è pronto a replicare quanto fatto nella passata stagione; insieme a lui, per quanto riguarda il discorso relativo alle prime punte, Juric può contare anche su Pellegri e Zapata. Tre alternative che possono andare dare un contributo importante alla causa granata. Per quanto riguarda Sanabria, inoltre, la possibilità concreta di un rinnovo di contratto,

Sanabria rinnovo con il Torino fino al 2027: i dettagli

Come abbiamo detto, dunque, la scorsa stagione di Sanabria è stata decisamente positiva con dodici gol e quattro assist. Numeri importanti di un centravanti che vuole replicarsi (se non addirittura migliorarsi) in questo campionato. Il classe 1996 è uno dei giocatori più importanti per il Torino e, proprio per questo, si sta parlando di un rinnovo di contratto.

L’attuale contratto di Sanabria scade nel 2025; il centravanti, però, sembra pronto a firmare fino al 2027. Un prolungamento che testimonia la fiducia del club nei confronti di un giocatore che ha dimostrato tutta la sua importanza all’interno del sistema di gioco del club granata.

Dalla possibilità di trasferirsi al Milan e, di conseguenza lottare per obiettivi importanti come scudetto e Champions League, alla permanenza al Torino con la possibilità di rinnovare il proprio contratto per altre due stagioni. Il club granata vuole blindare il proprio gioiello; una chiara testimonianza di come il centravanti sia uno dei punti di forza all’interno della rosa di Juric.