Roma, nuova tegola per Mourinho: con l’Empoli non ci sarà

Un’altra assenza per la Roma che domenica sera affronterà l’Empoli nella gara valevole per la quarta giornata di campionato

La Roma di José Mourinho va a caccia del primo successo stagionale dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre uscite in campionato. E domenica sera Mourinho dovrà gestire un’assenza pesante.

Non arrivano buone notizie da Trigoria per i tifosi della Roma e per José Mourinho. Domenica sera i giallorossi ospiteranno l’Empoli nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A dopo aver raccolto appena un punto nelle prime tre partite contro Salernitana, Verona e Milan. Ecco perché la sfida con la compagine toscana sarà particolarmente importante, ma la compagine capitolina la affronterà con una assenza particolarmente importante.

José Mourinho, infatti, dovrebbe fare a meno di Lorenzo Pellegrini in vista della ripresa del campionato. Il centrocampista e capitano giallorosso dovrebbe saltare la partita in programma domenica sera allo stadio Olimpico contro l’undici di Paolo Zanetti. Una partita che la Roma non può permettersi il lusso di sbagliare per non lasciare a 0 il computo delle partite vinte in campionato dopo i primi quattro turni.

Roma, Pellegrini out con l’Empoli: la situazione

Già contro il Milan, Lorenzo Pellegrini era partito dalla panchina a causa di un fastidio all’adduttore sinistro, per poi entrare negli ultimi trenta minuti di gioco, senza però riuscire ad evitare la sconfitta interna della squadra giallorossa.

Poi è stato regolarmente convocato dal nuovo ct azzurro Luciano Spalletti, salvo poi lasciare il ritiro di Coverciano dopo pochi giorni dopo aver accusato un fastidio al flessore destro. Ecco perché José Mourinho sarebbe orientato a non rischiare uno dei giocatori più importanti della sua rosa, anche in vista del tour de force che attende la Roma che giocherà praticamente ogni tre giorni tra partite in campionato e quelle di Europa League.

La parola d’ordine, dunque, potrebbe essere cautela: Pellegrini quasi sicuramente resterà fermo ai box per recuperare pienamente dall’infortunio rimediato in Nazionale per poi farsi trovare pronto in vista dei prossimi impegni della Roma.