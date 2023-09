Polemica pesante su Chiesa: “Si è allenato regolarmente”

Federico Chiesa ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana di Spalletti dopo aver accusato un problema fisico. Ma con la Lazio ci sarà: è polemica

Un problema muscolare, precisamente all’adduttore, ha fermato Federico Chiesa che, dopo la convocazione da parte del neo commissario tecnico Luciano Spalletti, ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia in vista degli impegni di qualificazione al prossimo Europeo contro Macedonia del Nord e Ucraina.

I successivi esami, svolti dallo staff medico della Juventus, hanno escluso lesioni e il calciatore si è messo a disposizione di Massimiliano Allegri e del suo staff per preparare l’importante sfida di sabato 16 settembre, allo ‘Juventus Stadium’ alle ore 15, contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Una situazione che, inevitabilmente, ha creato polemiche, complice anche il cattivo risultato ottenuto dall’Italia contro la Macedonia del Nord, quando Chiesa sarebbe stato molto utile per dare imprevedibilità all’attacco di Luciano Spalletti.

Intervenendo ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari ha messo in parallelo Chiesa e Lorenzo Pellegrini, tracciando un netto solco tra i due: “Chiesa, nel giorno in cui la Nazionale giocava una partita decisiva per il cammino verso l’Europeo 2024 (contro l’Ucraina martedì scorso, vittoria azzurra per 2-1, ndr), si allenava regolarmente con la Juventus. Questo va detto. Pellegrini si è comportato sicuramente meglio del calciatore bianconero”. Il capitano della Roma, che ha accusato un problema al flessore della gamba destra, resta, infatti, seriamente in dubbio per la partita contro l’Empoli, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A e in programma domenica alle 20.45 allo stadio ‘Olimpico’.