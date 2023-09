Milan, carica derby per Pulisic: “Ecco chi è più forte tra noi e l’Inter”

Christian Pulisic si sta già prendendo il Milan, lo statunitense in una intervista si lancia verso il derby con l’Inter

Un grande impatto da subito per Christian Pulisic al Milan, con due gol nelle prime tre giornate, giocate di classe per spaccare la partita ma anche utili e funzionali a tutta la squadra. L’americano è a sua volta entusiasta della nuova avventura e si racconta in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Inevitabile che l’obiettivo sia sul derby di sabato, sfida al vertice contro l’Inter. Pulisic è carico e spiega: “Chi è più forte tra noi e loro? E’ l’occasione giusta per scoprirlo. Loro sono molto abili a difendersi in blocco e ripartire in contropiede. E’ una squadra con cui è difficile giocarci contro, come dimostra la finale di Champions“. Pulisic sogna ovviamente di incidere: “Vorrei fare un gol, oppure un assist, che è sempre bello – aggiunge – Ma la cosa veramente importante è fare una grande partita e vincere”.

Dei suoi compagni, Pulisic dice benissimo: “Leao è già uno dei giocatori più forti del mondo, con lui ed Hernandez su quella fascia siamo fortissimi. Anche Rejinders con la palla tra i piedi è un top, di altissimo livello. Loftus-Cheek e Giroud li conosco già e anche loro sono speciali”.