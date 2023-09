Juventus, Moggi ‘stronca’ Bonucci: “Non capisco”

Il difensore, che ha fatto causa alla Juve, ha firmato con l’Union Berlino un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. L’obiettivo è Euro2024



“Se una società esclude un giocatore, ma permette a questi di potersi allenare, le chiacchiere stanno a zero”. A ‘Radio Bianconera’ Luciano Moggi va all’attacco di Bonucci a poche ore dall’intervista rilasciata dal classe ’87 scagliatosi contro Massimiliano Allegri e i dirigenti della Juventus.

“Inoltre, Bonucci si è trasferito all’Union Berlino, un club che giocherà la Champions – ha proseguito l’ex dirigente della Juve – Non capisco, quindi, che danno pensa di aver subito”.

Moggi conclude ‘stroncando’ il centrale adesso in Germania: “Lui vorrebbe ancora giocare ad altissimi livello, ma ha il rendimento di chi non può più reggere tali standard“.

Ricordiamo che Bonucci ha fatto causa alla Juventus chiedendo un risarcimento per danni di natura professionale e d’immagine dovuti alla presunta mancanza delle necessarie condizioni di allenamento e di preparazione per questa stagione. Di ieri il post al veleno della moglie, Martina Maccari, ovviamente contro il club e in difesa di suo marito: “Nemmeno uno squallido, ultimo abbraccio”.

Il 36enne ha firmato con l’Union Berlino un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Non ancora sceso in campo con la sua nuova squadra – in panchina contro il Lipsia prima della sosta – l’obiettivo dichiarato di Bonucci è disputare una stagione importante e convincere Spalletti a convocarlo per Euro2024.