De Ketelaere, statistiche e voti Fantacalcio del trequartista dell’Atalanta

De Ketelaere è la scommessa dell’Atalanta; le statistiche sul rendimento, gol e media voto del centrocampista

L’Atalanta, in questa stagione, deve affrontare il doppio impegno per via della presenza in Europa League; il girone non è per nulla complesso con i bergamaschi che possono sperare di superare il turno e andare il più avanti possibile nella manifestazione. Nel campionato, invece, l’obiettivo dei ragazzi di Gasperini è quello di lottare per entrare in Champions.

Sul mercato sono state fatte operazioni importanti tra cui l’arrivo di De Ketelaere; il fantasista belga spera di vivere una stagione decisamente diversa rispetto a quella della scorsa stagione. Le prime partite di campionato sono piuttosto positive; il classe 2001, infatti, ha iniziato portando diversi bonus.

Come ha giocato De Ketelaere nell’ultima partita: Atalanta Monza

L’ultima partita prima della sosta ha visto l’Atalanta affrontare il Monza; un match dominato dall’inizio alla fine e che i bergamaschi sono riusciti a portare a casa con un netto tre a zero. Successo in cui De Ketelaere è stato grande protagonista; nel corso del primo tempo, infatti, il belga ha fornito l’assist per il momentaneo uno a zero.

Momento importante del match perché ha permesso alla squadra di sbloccare la gara ed indirizzarla nel migliore dei modi. Una prestazione che lascia, senza ombra di dubbio, buone sensazioni per quanto concerne il proseguo del campionato.

Fantacalcio: i voti di De Ketelaere

Nella scorsa stagione non è andato bene; la speranza dei fantallenatori, per questo campionato, è che De Ketelaere possa avere un rendimento decisamente migliore. L’inizio, da questo punto di vista, è confortante. All’esordio, contro il Sassuolo, il belga ha ricevuto un bel dieci.

Molto diverso il discorso per Frosinone Atalanta dove tutta la squadra ha fornito una prestazione decisamente poco brillante e De Ketelaere ne è uscito con un cinque e mezzo. Infine il match con il Monza dove si è meritato un bell’otto per via dell’assist fornito.

De Ketelaere come ha commentato su Instagram

Il nuovo trequartista dell’Atalanta ha un account Instagram; sul suo profilo troviamo diversi post anche se non compare quello della partita vinta tre a zero contro il Monza dove ha fornito un prestazione molto importante. L’ex Milan, però, ha fatto un post dopo la sua ufficialità come nuovo giocatore del club bergamasco.

De Ketelaere nella probabile formazione di Fiorentina Atalanta

Una volta terminata la sosta, l’Atalanta affronterà in trasferta la Fiorentina; una sfida per nulla semplice ma che i bergamaschi vogliono provare a vincere in modo da dare continuità di risultati. Gasperini si affiderà, sulla trequarti, a De Ketelaere; l’ex Milan, con la sua qualità, può andare a mettere in crisi la difesa avversaria.

Il belga, infatti, è un giocatore in grado di trovare la giocata decisiva negli ultimi venticinque metri. Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione dell’Atalanta con la presenza, dal primo minuto, di De Ketelaere. Musso; Kolasinac, Scalvini, Djimsiti; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

De Ketelaere nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Dopo le prime tre partite, De Ketelaere sembra aver cambiato ritmo rispetto a quanto fatto nella passata stagione. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centrocampista belga

Gol: uno Assist: uno Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 7.8

De Ketelaere, la scommessa di Gasperini: a Bergamo per rinascere

Arrivato in Italia, De Ketelaere non è riuscito ad imporre le sue qualità con la maglia del Milan; il classe 2001 ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’ambiente dei rossoneri. Fare bene in Serie A, un campionato per nulla semplice e molto tattico, non è semplice; a questo bisogna aggiungere le pressioni di una squadra come il Milan.

Il suo trasferimento all’Atalanta può rappresentare una svolta per il giocatore belga; sotto la guida di Gasperini le possibilità di crescere sono decisamente alte. Nel sistema di gioco del club bergamasco può esprimere le sue qualità; la Dea, a livello di obiettivi, vuole lottare per la Champions e andare il più avanti possibile in Europa League. La speranza è quella di avere De Ketelaere al cento per cento in modo da avere più possibilità in entrambe le competizioni. Il belga, a Bergamo, può rinascere.