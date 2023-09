Come gioca Davide Ballardini? Il suo modulo preferito

La Cremonese, dopo l’anno nel massimo campionato italiano, è tornata in Serie B; ecco come giocano i ragazzi di Davide Ballardini

Nella passata stagione, la Cremonese ha vissuto un campionato a dir poco complicato in Serie A; il club, infatti, ha subito tremendamente il salto di categoria non riuscendo ad ottenere la salvezza. Diverso il cammino in Coppa Italia dove la squadra ha vissuto un vero e proprio sogno arrivando fino in semifinale dopo aver eliminato Napoli (ai calci di rigore) e Roma, entrambe fuori casa.

Ora, per la Cremonese, l’obiettivo è quello di provare a tornare subito nel massimo campionato italiano anche se la missione non sarà per nulla semplice; la Serie B è lunga, difficile e le sorprese sono dietro l’angolo. Il club può contare sul proprio allenatore, Davide Ballardini. Vediamo il tecnico come dispone in campo i suoi giocatori.

Modulo Davide Ballardini Cremonese

La Cremonese scende in campo con un 4-2-3-1 offensivo e che dimostra la volontà, da parte dei ragazzi di Davide Ballardini, di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Tra i pali troviamo Sarr e davanti a lui, come centrali difensivi, Ravanelli e Bianchetti; il primo abile in marcatura e nel gioco aereo mentre il secondo fa del senso della posizione uno dei suoi punti di forza.

Sugli esterni troviamo Quagliata e Sernicola con il primo abile anche nell’accompagnare la fase offensiva e con la possibilità di essere pericoloso sui calci piazzati; il secondo è un giocatore duttile tatticamente e, infatti, all’occorrenza può essere impiegato anche come centrale difensivo. Entrambi, con la loro esperienza, possono rappresentare una punto di forza importante nella rosa di Davide Ballardini.

Se parliamo di esperienza non possiamo non citare Bertolacci che, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia del Milan. Centrocampista completo, può ricoprire diversi ruoli come quello di trequartista per via della sua capacità negli inserimenti. La buonissima tecnica gli consente di agire anche da mediano davanti alla difesa; accanto a lui Abrego, un mediano che può (nel corso della partita) dare una grossa mano alla retroguardia.

Importanti, in un modulo del genere, i trequartisti; sotto punta troviamo Vazquez, giocatore decisamente tecnico e che può rappresentare una soluzione decisiva nel corso della stagione. Abile nell’uno contro uno e nel saltare l’uomo, negli ultimi venti metri sa essere decisamente pericoloso e può mettere in difficoltà la difesa avversaria; la sua esperienza, avendo giocato anche all’esterno, non potrà che aiutare la Cremonese.

Altro giocatore in grado di dare una grossa mano alla squadra di Davide Ballardini è Felix Afena-Gyan; una delle sue caratteristiche principali è la velocità. In campo aperto sa essere devastante e difficilmente marcabile dalla difesa avversaria. Dobbiamo poi considerare Buonaiuto che può ricoprire praticamente tutti i ruoli della trequarti e Zanimacchia in grado di offrire ulteriore soluzione offensiva alla squadra.

In attacco occhi puntati su Tsadjout, centravanti con una buona tecnica, un buon fisico e che già in Serie A aveva mostrato di poter essere un giocatore importante per la Cremonese. Questo il modulo di Davide Ballardini; un 4-2-3-1 molto offensivo e che ha la speranza di poter tornare, immediatamente, nel massimo campionato italiano.

