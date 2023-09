Calciomercato Bologna, cercasi prima punta: l’arma ‘segreta’ di Sartori e Di Vaio

Il Bologna sembra aver bisogno di un centravanti e la società sta già pensando a come rinforzare la squadra nel mercato di gennaio.

Il campionato del Bologna è iniziato con quattro punti in tre partite; dopo la sconfitta contro il Milan è arrivato il pari in casa della Juventus e la vittoria interna con il Cagliari. Un bottino decisamente importante considerando il calendario e un mercato dove sono andati via dei giocatori che facevano la differenza.

Tra questi non possiamo non citare Arnautovic; la cessione del centravanti, forse, non era preventivata ma la chiamata di un club come l’Inter ha cambiato le carte in tavola. La possibilità di andare in una squadra con ambizioni importanti ha fatto la differenza; il Bologna, dunque, ha perso un giocatore forte e con una leadership notevole all’interno della rosa di Thiago Motta.

I rossoblù, per quanto concerne il reparto offensivo, possono contare su Zirkzee e van Hooijdonk. Due punte che possono dare un contributo importante alla causa del Bologna anche se la società sembra stia cercando una soluzione per il prossimo mercato invernale.

Bologna, Di Vaio e Sartori a caccia di una punta: due le possibili soluzioni

Il mercato invernale è ancora molto distante ma il Bologna sembra già stia lavorando per farsi trovare pronta e regalare a Thiago Motta una punta in modo da rinforzare il reparto offensivo. Da questo punto di vista lo scouting rossoblù sta lavorando molto e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero più di 1600 i match visti da Di Vaio e Sartori.

Un numero a dir poco incredibile ma che testimonia, alla perfezione, il lavoro certosino di una società che vuole sempre farsi trovare pronta e cercare di anticipare la concorrenza per quanto riguarda il mercato. A livello offensivo, dunque, si sta cercando un rinforzo e le possibili soluzioni possono essere due; la prima è quella di tornare su Rafa Mir e Muriel per i quali il club sembra aver fatto un tentativo nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato.

L’altra ipotesi, invece, è quella di utilizzare Ndoye e Karlsson nel ruolo di centravanti dal momento che, in passato, entrambi hanno fatto questo ruolo anche se non è proprio nelle loro caratteristiche. La stagione è appena iniziata e, da qui al mercato invernale, si giocheranno diverse partite; la società rossoblù, con il proprio scouting, sta già lavorando per rinforzare nel migliore dei modi la squadra a disposizione di Thiago Motta.