Barella bianconero per 75 milioni: l’hanno fatto ancora

Calciomercato Inter, dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti sull’indiscrezione riguardante il centrocampista nerazzurro

Protagonista di un inizio di stagione che definire dirompente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, Nicolò Barella è uno dei cuori pulsanti dello scacchiere tattico di Inzaghi.

Il vice capitano dell’Inter anche in Nazionale ha mostrato nuovi segnali di crescita, solo parzialmente oscurati dalla prova in chiaroscuro contro l‘Ucraina. Punto di riferimento di nevralgica importanza anche per Spalletti, il tuttocampista nerazzurro è ormai sulla cresta dell’onda. Non è certo un caso che nelle ultime settimane l’ex centrocampista del Cagliari sia ritornato ad essere accostato a molti top club. L’estate scorsa tra le compagini maggiormente interessate all’acquisto della mezzala dell’Inter c’era sicuramente il Newcastle. I ‘Magpies’, però, furono costretti a dirottare le loro attenzioni su Tonali alla luce della volontà dell’Inter di puntare fortissimo sul proprio gioiello.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Newcastle non perde di vista Barella

Tuttavia non è escluso che nei prossimi mesi il club inglese possa nuovamente ritornare a bussare alla porta dell’Inter. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Newcastle non avrebbe smesso di inseguire il sogno Barella.

Per rinforzare ulteriormente il centrocampo e creare una mediana da sogno formata da Barella, Tonali e Bruno Guimarães, i Magpies starebbero studiando un nuovo affondo. Impossibile, però, che l’Inter entri nell’ordine di idee di sedersi al tavolo delle trattative sulla base di un’offerta da 75 milioni di euro. La sensazione è che, qualora si aprisse uno spiraglio, soltanto una proposta molto vicino alla tripla cifra possa far vacillare Marotta e Ausilio. Per adesso, ovviamente, si tratta di rumours e nulla più. Il tempo per riparlarne non mancherà. Intanto Inzaghi e tutto il popolo dell’Inter si godono il proprio fuoriclasse. Con le maglie dell’Italia e dell’Inter il risultato non cambia: Barella on fire. Spente tutte le sirene di mercato: il focus è solo e soltanto sul prosieguo della stagione.