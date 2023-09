Ancelotti agita il derby: 60 milioni per il big dell’Inter a gennaio

Carlo Ancelotti può mettersi sulla strada dell’Inter: non c’è solo Barella nel mirino del Real Madrid, assalto al nerazzurro

Testa al derby per l’Inter che, chiusa la parentesi dedicata alle Nazionali, sta per ritrovare tutti i suoi calciatori per iniziare a lavorare ad organico pieno in vista della sfida al Milan.

Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo visto che la sosta non ha avuto alcuna ripercussione sui calciatori nerazzurri, tutti arruolabili per la sfida alla squadra di Stefano Pioli. Tra chi ha risposto alla chiamata della Nazionale c’è Alessandro Bastoni, titolare in entrambi i match dell’Italia di Luciano Spalletti.

Proprio il difensore ex Atalanta è uno dei fiori all’occhiello della rosa interista ed anche uno dei calciatori più ambiti sul mercato. Con Barella e Lautaro Martinez figura nella lista delle possibili cessioni eccellenti per dare nuova linfa alle casse del club. Proprio su Bastoni si è posato lo sguardo dal Real Madrid che a gennaio potrebbe intervenire per dare maggior profondità alla propria retroguardia.

Calciomercato Inter, Ancelotti ha chiesto Bastoni

Stando a quanto riferisce ‘defensacentral.com’, infatti, i blancos avrebbero come obiettivo per la prossima sessione di mercato proprio Bastoni.

Il difensore dell’Inter sarebbe una precisa richiesta di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid anche se in scadenza di contratto a fine stagione (quando è atteso dalla Nazionale brasiliana). Florentino Perez vorrebbe accontentarlo ma per farlo dovrà convincere l’Inter con una offerta importante.

La valutazione del calciatore non è inferiore ai sessanta milioni di euro e le merengues dovranno presentare una proposta con una cifra simile per provare ad avere il via libera nerazzurro. Un via libera molto complicato a stagione in corso, anche davanti ad una proposta economica soddisfacente.

Per Ancelotti, forse, il desiderio di avere Bastoni in rosa dovrà restare tale e il Real Madrid potrebbe essere costretto a virare su altri difensori per il mercato di gennaio o a rimandare l’assalto a Bastoni alla prossima estate. Quando però sulla panchina blanca potrebbe sedersi un allenatore diverso dall’ex Milan.