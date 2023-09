Accordo trovato, Grosso torna in panchina

L’ex tecnico del Frosinone è pronto a guidare la sua nuova squadra. Domani sarà in città per mettere nero su bianco

Fabio Grosso è pronto a tornare in panchina. L’ex allenatore del Frosinone e il suo futuro nuovo club avrebbero trovato un accordo in mattinata.

Il campione del Mondo del 2006 sarebbe dunque pronto a sedere sulla panchina del Lione: a scriverlo è L’Equipe, che aggiunge, inoltre, che Grosso è atteso in città domani e domenica assisterà al match casalingo contro il Le Havre.

Ricordiamo che la decisione dei francesi di cambiare guida tecnica, separandosi da Blanc, è arrivato in seguito ad un inizio di stagione davvero complicato. Il Lione, infatti, è fanalino di coda in Ligue 1, con un solo punto conquistato in quattro gare disputate. Nei giorni scorsi, prima di affondare su Fabio Grosso, i francesi sembravano aver deciso di puntare su Gennaro Gattuso. Alla fine, però, a spuntarla dovrebbe essere comunque un campione del mondo. Toccherà così ad un italiano risollevare un club storico come il Lione.

Fabio Grosso è reduce da una grande stagione sulla panchina del Frosinone. I ciociari con il romano in panchina sono riusciti a conquistare il campionato di Serie B e conseguentemente la promozione nel massimo campionato. Grosso ha allenato anche la Juve Primavera, poi è stato alla guida di diverse squadre italiane, come Bari, Verona e Brescia. Nella stagione 2020-2021, invece, è stato il tecnico del Sion fino al 5 marzo 2021, giorno del suo esonero. Ora una nuova esperienza all’estero, che si spera possa essere più fortunata