Udinese, la piaga degli infortuni: sette giocatori ai box

L’Udinese, in vista della prossima partita di campionato, ha un serio problema legato agli infortuni; ben sette giocatori indisponibili

La stagione dell’Udinese non è iniziata nel migliore dei modi; sul mercato, infatti, hanno lasciato giocatori molto importanti come (ad esempio) Beto. Per quanto concerne il campo, invece, sono stati conquistati due punti nelle prime tre partite. Dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, infatti, sono arrivati i pareggi contro Salernitana e Frosinone.

Bisogna cambiare marcia e farlo già dalla prossima partita di campionato; l’Udinese, dopo la pausa per le nazionali, affronterà in trasferta il Cagliari in una partita fondamentale per entrambe le squadre cha hanno assolutamente bisogno di ottenere i tre punti.

Sottil, però, in vista del match (in programma domenica diciassette alle 12.30) ha un problema non da poco; sono, infatti, diversi i giocatori infortunati e che non potranno dare il loro contributo. Andando nello specifico, il club friulano non può contare su ben sette giocatori; assenze pesanti per una squadra che ha un bisogno incredibile di conquistare punti dopo un primo scorcio di stagione, a dir poco, complicato.

La voglia di fare punti, dunque, va in contrasto con il discorso legato all’infermeria; il tecnico, per la sfida con il Cagliari, non può contare su ben sette giocatori. Andiamo a vedere, nello specifico, di chi si tratta.

Udinese in emergenza: ecco chi sono gli indisponibili

Sottil non potrà contare su Padelli, Masina, Ehizibue, Davis, Semedo, Duelofeu e Brenner; un portiere, due difensori e quattro attaccanti. Assenze importanti che complicano, e non poco, le scelte del tecnico a livello di formazione; a questi bisogna aggiungere le condizioni di Pafundi ed Ebosse che hanno da poco recuperato dai loro problemi fisici e, dunque, vanno valutati giorno per giorno.

Infine bisogna andare a parlare di Pereyra; il classe 1991, tornato all’Udinese da svincolato, non ha i novanta minuti nelle gambe ma potrà, sicuramente, dare una mano importante all’interno della partita. Le sue qualità tecniche rischiano di essere importanti non solo nel corso del match con il Cagliari ma, in generale, per tutto l’arco della stagione con i friulani che lotteranno, fino alla fine, per la salvezza.

Il campionato sta per ripartire e l’Udinese ripartirà dal Cagliari con la voglia di cambiare marcia rispetto al difficile inizio di stagione; una partita resa ancora più complicata dal discorso legato agli infortuni con Sottil che dovrà rinunciare a ben sette giocatori. Un problema non di poco conto.