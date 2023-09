Moreno Longo, tutte le promozioni del tecnico del Como

Viaggio alla scoperta della carriera di Moreno Longo, allenatore del Como protagonista di promozioni e salvezze a sorpresa

Moreno Longo, torinese e classe 1976, è l’attuale guida tecnica del Como, club militante nel campionato cadetto con ambizioni di fare bene.

Nel campionato di Serie B 2022/2023 ha ottenuto un tredicesimo posto finale, che ha garantito la salvezza di una squadra sino al suo arrivo protagonista di una stagione da dimenticare. Grazie a questa impresa, il tecnico si è guadagnato la conferma.

Dopo aver trionfato con la Primavera del Torino, vincendo un campionato e una Supercoppa, Longo ha fatto il suo esordio tra i professionisti sulla panchina della Pro Vercelli nel 2016. In quella stagione, conquisterà la salvezza in Serie B con una giornata d’anticipo, inanellando anche una serie di 12 risultati utili consecutivi.

L’anno successivo si trasferisce al Frosinone e guadagna la promozione in Serie A, battendo in rimonta il Palermo nella finale playoff. Dopo l’esperienza in Ciociaria, arriva la chiamata del Torino nel 2020, ultima esperienza in Serie A prima di intraprendere le avventure con l’Alessandria e con il Como.

Promozioni Moreno Longo: l’impresa con l’Alessandria

Longo viene ricordato soprattutto per quella che può essere definita a tutti gli effetti una vera e propria impresa alla guida dell’Alessandria. Dopo essere subentrato a gennaio 2022 a Gregucci, infatti, riesce a far compiere alla squadra un girone di ritorno davvero straordinario, culminato con un secondo posto in Serie C alle spalle del Como.

Questo piazzamento gli vale i Play-Off in cui riescono a superare squadre di assoluto livello per la categoria, come Feralpisalò ed Albinoleffe, per poi approdare in finale contro un agguerrito Padova. Dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata e del ritorno nell’arco dei 90 minuti, la sfida si decide ai rigori, con la vittoria proprio della sua compagine ed una promozione in cadetteria, in Serie B, che nessuno, dopo il girone d’andata, avrebbe pronosticato. Un evento storico che non accadeva da ben 46 anni.

Longo e la salvezza con il Como

Dopo un anno e mezzo davvero intenso con l’Alessandria, il tecnico sceglie il Como, sempre in Serie B. Un inizio in salita per lui, dal momento che la squadra era riuscita a conquistare soltanto tre punti in sei giornate sotto la guida di Gattuso (dimissionario a causa di problemi di salute).

La stagione culminerà con un tredicesimo posto sorprendente, viste le premesse, con l’allenatore che è stato protagonista insieme alla sua squadra di un cammino importante. Un’annata che avrebbe addirittura potuto regalare la gioia dei Play-Off, distanti soltanto 2 punti: il ruolino di marcia, però, è stato convincente, con 44 punti in 32 partite.