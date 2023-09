Il Milan per il derby è fatto: Pioli ritrova i nazionali, ma perde il francese

Si aspettano novità sulle condizioni di tanti calciatori, dopo le fatiche con le proprie nazionali. Attesa per il difensore

La pausa per le nazionali è finalmente archiviata, ma Stefano Pioli per riabbracciare tutti i giocatori dovrà aspettare la giornata di domani.

Una giornata importantissima, in vista del derby, in cui il tecnico di Parma capirà se potrà davvero schierare la sua formazione migliore. Andranno controllate le condizioni di Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno giocato tutta la partita contro la Germania, ma anche di Christian Pulisic, come Musah, di ritorno dagli Stati Uniti.

Ma giovedì è soprattutto il giorno della verità per Olivier Giroud, ma soprattutto per Pierre Kalulu. L’attaccate, come è noto, ha subito un infortunio alla caviglia sinistra, che lo ha fatto rientrare prima a Milano. Nessun allarme particolare e proprio domani è previsto il suo rientro in gruppo.

Milan, Kalulu verso il forfait: domani il giorno della verità

Non c’è certamente lo stesso ottimismo per l’ex difensore del Lione, alle prese con dei problemi muscolari. Sono previsti nuovi accertamenti che faranno chiarezza in merito alle sue condizioni e che potrebbero spazzare via l’ultimo barlume di speranza di vederlo in campo sabato sera contro l’Inter. Ad oggi le possibilità sono davvero poche.

Sarebbe dovuto essere lui a prendere i posto di Fikayo Tomori, squalificato dopo l’espulsione contro la Roma, ma difficilmente sarà così. A giocare insieme a Malick Thiaw, al centro della difesa, toccherà a Simon Kjaer. L’esperto centrale ha riscaldato i motori in Nazionale, giocando l’intera partita contro il San Marino, e adesso è pronto a tornare a recitare un ruolo da protagonista. Lo scorso anno l’ex Palermo ha faticato, soprattutto inizialmente, a mostrare le proprie qualità. Mettersi alle spalle il brutto infortunio non è stato facile, ma a fine stagione si è messo in luce con prestazioni di altissimo livello contro il Napoli e soprattutto con il Tottenham, dove si è dovuto occupare di Kane. Pioli non ha alternative: rilanciare Kjaer appare un dovere. Impossibile pensare di potersi affidare a Pellegrino.