Frattesi riserva di lusso: nuovo prezzo del cartellino

Il centrocampista nerazzurro si è messo in evidenza nella vittoria dell’Italia sull’Ucraina con una doppietta

Il lusso di poter tenere in panchina un calciatore con le qualità e la condizione fisica di Davide Frattesi, fa capire quanto valida e competitiva sia la rosa messa quest’anno a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, soprattutto a centrocampo, si ritrova una scelta vastissima di alternative.

Nonostante ciò, nelle prime tre giornate, l’allenatore dell’Inter si è affidato al terzetto che tanto bene ha fatto nella passata stagione con Calhanoglu play alle spalle di Barella e Mkhitaryan. In attesa di concedere le prima chance ai nuovi arrivati, Inzaghi ha scelto di ripartire dalle certezze che nella scorsa annata gli avevano consentito di strappare il pass inatteso per la finale di Champions League, poi persa ad Istanbul contro il fortissimo Manchester City.

Alle spalle dei tre titolari, però, c’è innanzitutto un caldissimo Frattesi pronto a ribaltare le gerarchie. L’ex centrocampista del Sassuolo – insieme a Klassen, Asllani e Sensi – proverà a sfruttare gli impegni ravvicinati del prossimo mese che porteranno Inzaghi a fare un uso ampio della sua rosa. Tra l’altro, dopo la doppietta siglata ieri sera con la maglia della Nazionale Italiana, il classe 1999 ha voluto lanciare una seria candidatura anche in vista del derby di sabato con il Milan.

Calciomercato Inter, deciso il nuovo prezzo del cartellino di Frattesi

Insomma, considerare Frattesi una riserva di questa Inter – pur riconoscendo l’enorme qualità del centrocampo nerazzurro – può risultare ingeneroso.

Uomo del momento grazie alla prova superlativa espressa nel centrocampo Azzurro di Luciano Spalletti, Frattesi è stato protagonista anche del sondaggio odierno lanciato sui canali social di Calciomercato.it. Ai nostri utenti di Twitter, infatti, è stato chiesto di scegliere il valore più adatto per il cartellino del centrocampista dopo la doppietta contro l’Ucraina.

Acquistato dall’Inter in estate per una valutazione complessiva pari a 33 milioni, ad oggi secondo il 51,6% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio il cartellino di Frattesi non vale più di 40 milioni. Al secondo posto parità al 18,9% tra 40/50 milioni e oltre 60 milioni di valutazione. Ultimo posto con il 10,5% per una valutazione tra 50 e 60 milioni.