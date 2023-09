Doppiette che fanno sorridere: Frattesi e Arnautovic scalpitano per una maglia da titolare

Due doppiette con le loro nazionali. Stiamo parlando di Davide Frattesi e Marko Arnautovic, nuovi arrivi dell’estate di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi. Le ultimissime notizie sulla Serie A

Fra pochi giorni, ormai sempre meno, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Milan di Stefano Pioli in occasione della quarta giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci finora da tre vittorie consecutive, sono a caccia del poker di successi per salire in vetta alla classifica da soli e, soprattutto, confermare un trend incredibile nei derby del 2023 che finora vede la Beneamata a 4 vittorie a zero. Questa sfida vedrà anche diversi nuovi esordi nel derby di Milano dati dai nuovi arrivi in sede di calciomercato per l’Inter di Simone Inzaghi. Fra questi spiccano senza dubbio i nomi di Davide Frattesi e Marko Arnautovic. Il primo, strappato al Sassuolo dopo aver superato la concorrenza di Juventus e Milan, è uno dei prospetti più interessanti del calcio nonché un centrocampista già di livello assoluto per il campionato italiano di Serie A. Il secondo, cavallo di ritorno, è l’uomo d’esperienza che mancava dopo il tradimento di Romelu Lukaku e le diverse trattative sfumate per il colpo in attacco.

Arnautovic e Frattesi, doppiette che fanno sorridere Inzaghi

Non solo, Frattesi e Arnautovic hanno anche un’altra cosa in comune oltre ad essere dei nuovi arrivati in casa Inter. Entrambi infatti, nella serata di ieri, hanno siglato doppiette con le maglie delle loro selezioni nazionali, rispettivamente l’Italia e l’Austria. 4 gol che fanno davvero rumore anche in vista di qualche maglia da titolare nei prossimi impegni della Beneamata.

Segnali che non sono di certo sfuggiti a Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, che, visti i molti impegni che attendono l’Inter da qui alla prossima sosta, è pronto a dare sempre più minuti ai due nuovi arrivi della società milanese.