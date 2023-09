Dietrofront Handanovic: torna subito all’Inter

Il portiere sloveno aveva lasciato il club nerazzurro lo scorso giugno in seguito alla scadenza del contratto

Potrebbe durare meno del previsto l’esilio di Samir Handanovic da Appiano Gentile. L’ormai ex capitano dell’Inter, infatti, sembra essere parecchio vicino a tornare sotto i colori nerazzurri dopo essere stato ‘scaricato’ dal club lo scorso giugno per via della scadenza del suo contratto.

Lo sloveno nel mese di luglio aveva salutato ufficialmente l’Inter, dicendosi “amareggiato e triste ma nello stesso tempo felice di avere reso un sogno realtà per tanto tempo”. Nonostante la prima intenzione fosse quella di “giocare ancora qualche anno”, secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, l’estremo difensore avrebbe deciso di anticipare il suo addio da calciatore per intraprendere una nuova avventura ancora all’interno del mondo del calcio.

“Questo è un arrivederci ma resterò sempre uno di noi”, una promessa – quella rivolta lo scorso mese ai tifosi nerazzurri – che Handanovic potrebbe compiere prima del previsto. Sembra infatti che lo sloveno abbia intenzione di continuare a vivere a Milano ed intraprendere subito una nuova carriera da tecnico. L’ex interista dovrebbe infatti iniziare a stretto giro a collaborare con il club nerazzurro, nonostante non siano ancora chiare le funzioni che eventualmente andrebbe a ricoprire.

Handanovic può tornare all’Inter: nuovo ruolo da collaboratore

Una storia, quella tra Samir Handanovic e l’Inter, che si era chiusa in modo brusco e che sembra adesso destinata ad avere il lieto fine che meritava.

Oltre ad aver difeso i pali della porta nerazzurra per 11 stagioni, l’estremo difensore nel febbraio del 2019 era divenuto il capitano dell’Inter in seguito al caso Mauro Icardi. Da quel momento, lo sloveno con la fascia al braccio è riuscito a sollevare i suoi primi trofei con la maglia interista, dallo scudetto della stagione 2020/21 con Antonio Conte in panchina, alle due Coppe Italia e le due Supercoppe conquistate sotto l’era Simone Inzaghi. Il suo ritorno alla Pinetina, oltre a ricevere con ogni probabilità il gradimento dei suoi ex compagni, andrebbe a rappresentare la chiusura perfetta di un ciclo e l’inizio di un nuovo capitolo della vita di Handanovic.