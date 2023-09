Juventus, Pogba sospeso per doping: uno svincolato di lusso per Allegri

Trent’anni e compagno di Pogba al Manchester United, ecco il nome per la Juventus in caso di squalifica definitiva e addio del francese

“Aspettiamo le controanalisi“, ha detto Rafaela Pimenta. Le aspetta Pogba, le aspettano i tifosi bianconeri e, ovviamente, la Juventus per capire come eventualmente muoversi. Nel caso venisse confermata la presenza di tracce di testosterone, ricordiamo, il centrocampista francese rischierebbe dai due ai quattro anni di squalifica.

In caso di sospensione così pesante, il club bianconero avrebbe la possibilità di ottenere la risoluzione immediata del contratto in scadenza a giugno 2025. Un contratto pesantissimo, da circa 12 milioni lordi bonus esclusi di cui Giuntoli e soci si sarebbero voluti liberare già nello scorso calciomercato estivo. Ecco ora lo spauracchio maxi squalifica per il classe ’94, la disgrazia che diventa grazia per tutti quegli juventini – nonché per alcuni addetti ai lavori – che ormai non credono più nel suo ‘recupero’.

La squalifica di Pogba porterebbe, magari, a delle riflessioni pure in ottica calciomercato. Tradotto, a ragionare sull’ingaggio di un sostituto seduta stante. Col mercato chiuso, la Juve dovrebbe per forza di cose ricorrere al mercato degli svincolati.

Calciomercato Juve, Lingard per sostituire subito Pogba: ma è meglio aspettare gennaio

Tra i centrocampisti offensivi prendibili senza aspettare gennaio, il meno peggio è probabilmente Jesse Lingard, 30enne inglese con un passato più o meno illustre al Manchester United. È amico di Pogba e i due sono stati compagni di squadra proprio nei ‘Red Devils’.

Lingard non è un giocatore vecchio, a dicembre spegnerà 31 candeline, ma è evidentemente in parabola discendente. L’ultima stagione, al Nottingham Forest, è stata deludente: 20 presenze e 2 gol, tanta panchina fino a giugno quando è scaduto il contratto. Certo, è un profilo che ha esperienza e qualità, ma forse per la Juve sarebbe meglio rimanere con un centrocampista in meno fino alla sessione invernale.