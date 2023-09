Vlahovic non è ancora finita: può partire a gennaio, c’è già il nuovo 9

La Juventus rischia di perdere Vlahovic nel prossimo mercato estivo con i bianconeri che avrebbero già trovato il sostituto

La Juventus, nell’ultimo mercato estivo, non è stata tra le principali protagoniste del calcio italiano; i bianconeri hanno rinnovato il contratto di Rabiot (elemento fondamentale nella rosa di Allegri), acquistato a titolo definitivo Milik dopo il prestito dello scorso anno e portato Weah alla corte del tecnico per andare a rinforza la corsia esterna in un 3-5-2 dove i cosiddetti quinti hanno un ruolo fondamentale. La società bianconera, però, sta già guardando a gennaio dove il rischio è quello di perdere Vlahovic.

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, il centravanti serbo poteva lasciare la Juventus; il suo addio, infatti, sembrava propiziatorio per l’arrivo di Lukaku (passato poi alla Roma) con bianconeri e Blues che avevano iniziato a valutare anche l’ipotesi di uno scambio tra i due attaccanti. Le cose non sono andate così con l’ex Fiorentina ad essere rimasto alla corte di Allegri; la stagione di Vlahovic è iniziata piuttosto bene con due gol nelle prime tre partite e la voglia di prendersi sulle spalle la squadra.

Il calciomercato, però, ha troppe variabili e non si può dare nulla per scontato; ecco perché, stando a quanto riportato da fichajes, la Juventus a gennaio potrebbe anche lasciar partire Vlahovic. Una situazione che avrebbe del clamoroso considerando le qualità del giocatore e, soprattutto, le difficoltà nell’andare a trovare un sostituto. Da questo punto di vista, però, i bianconeri sembrano aver trovato già il sostituto del centravanti serbo.

Juventus, ipotesi Morata: è lui il possibile sostituto di Vlahovic

In caso l’ex attaccante della Fiorentina dovesse lasciare la Juventus a gennaio, i bianconeri avrebbero già individuato il sostituto. Parliamo di Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid, che nell’ultima sessione estiva di mercato è stato accostato a diverse squadre italiane per un suo possibile ritorno in Italia. Nulla di fatto ma l’attaccante spagnolo potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera.

La Juventus, infatti, avrebbe messo gli occhi proprio su Morata in caso di addio di Vlahovic; non è da escludere l’ipotesi di un clamoroso scambio dal momento che l’Atletico Madrid ha mostrato il proprio interesse per l’attaccante bianconero. Una situazione di mercato da valutare con attenzione e che potrebbe decisamente stravolgere gli equilibri della Serie A nella seconda parte di stagione; il futuro di Morata potrebbe essere ancora in Italia e nuovamente alla Juventus.