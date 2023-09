Verso Juve-Lazio: Weah e McKennie tornano tardi. Le soluzioni di Allegri per la fascia destra

La Juventus, nel bel mezzo della pausa per gli impegni delle nazionali, entra da oggi nella settimana che porta alla sfida contro la Lazio di Sarri, primo big-match della nova stagione

L’allenatore bianconero Max Allegri è al lavoro con chi è rimasto al JTC della Continassa. Tra questi, non figurano né Weah, né McKennie, che rientreranno a Torino a meno di 48 ore dal match.

La Juventus a stelle e strisce dà qualche grattacapo più del dovuto a Mister Allegri. Sì, perché i due statunitensi Timothy Weah – New York, east coast – e Weston McKennie – Texas, west coast – non lavoreranno quasi per nulla con la squadra, arrivando solo giovedì in Italia e a Torino. I due, amici e compagni nel National Soccer Team, come lo chiamano oltreoceano, sono grandi protagonisti con la maglia della propria selezione. Vedere per credere il gol di Weah nell’amichevole contro l’Uzbekistan, promosso da un grande lavoro di McKennie al limite dell’area, tra aggancio e appoggio.

I due americani, come accennato, torneranno solamente nella giornata di giovedì, solo dopo aver disputato un’altra amichevole (contro l’Oman). E avranno da smaltire e le fatiche profuse con la maglia degli States e il fuso orario, come spesso accade in queste situazioni. Weah e McKennie, in questo inizio di stagione, si sono alternati sulla corsia destra. Il figlio d’arte titolare, il duttile centrocampista come soluzione di riserva.

Juventus, Allegri studia per la fascia destra: Weah e McKennie arrivano tardi. Cambiaso a destra e le altre soluzioni

Le pause per le nazionali creano sempre qualche pensiero agli allenatori. È il caso anche di Allegri, alle prese con la questione della fascia destra per la gara con la Lazio.

In queste prime uscite stagionali, la corsia di destra della Juventus ha parlato praticamente solo inglese-americano. Timo Weah da quando è arrivato si è preso il posto da titolare e il rientrante McKennie, in barba ai dubbi dei tifosi, è stato impiegato come soluzione di backup proprio in quella zona di campo. Arrivando però a meno di 48 ore dalla partita in programma sabato alle 15 contro la Lazio, Allegri pensa a soluzioni diverse.

Nella testa del mister bianconero, più opzioni. Prende quota l’idea di impiegare Andrea Cambiaso come quinto, ma sulla destra. La duttilità del classe 2000 permette questo tipo di soluzione, con uno tra Filip Kostic e Samuel Iling Jr sulla sinistra. In seconda istanza, c’è una ipotetica staffetta tra i due compagni degli USA, che potrebbero spartirsi la torta, entrando in campo con un cambio già programmato: prima Weah, poi dentro McKennie. Per gestire al meglio le energie di entrambi. Terza idea, sullo sfondo, quella di impiegare Fabio Miretti sulla destra, sfruttandone capacità di adattamento e freschezza. Sullo sfondo, ma non da escludere, l’ipotesi di passare ad una linea difensiva a quattro: Danilo a destra, Alex Sandro o Cambiaso a sinistra, con in mezzo Bremer e Gatti. Le soluzioni ci sono, ad Allegri l’ardua scelta per il primo big match della stagione.