Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 settembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 11 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Spallettata azzurra“, le mosse salva Italia per il match di domani contro l’Ucraina. Locatelli in regia, Zanioli più Scalvini in campo: cosa s’inventa il Ct per ripartire. Caso Donnarumma: il problema numero uno. Gelo San Siro: Zhang e Cardinale, un feeling mai nato.

“Gigio ti assolvo“, così apre questa mattina il Corriere dello Sport. Zenga esclusivo sull’errore a Skopje di Donnarumma che fa discutere. Garcia, la carta Lindstrom. Roma, scatta l’ora di Ndicka. Motta-Bologna, avanti insieme. Milan in testa: ha investito 134 milioni.

I titoli in primo piano su Tuttosport: “Plusvalenza Italia“, Orsolini da ‘prova contro la Juventus a speranza per la Nazionale. Juve, stipendi da scudetto: salari alti nonostante i tagli in casa bianconera. Rodriguez: nel rinnovo un futuro con i giovani. La Germania Mondiale è quella del basket.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’11 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

La prima pagina del quotidiano AS: “Se acabò“, tiene banco in Spagna il caso Rubiales con le dimissioni dell’ormai ex presidente della federazione spagnola. “Rubiales dimite!“, titola anche il Mundo Deportivo nella sua apertura. Il giornale spagnolo dà spazio inoltre al Barcellona: “Xavi 2025“, si legge sul rinnovo del tecnico blaugrana.