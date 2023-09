Milan, Hernandez parte con la squadra: le ultime sui francesi acciaccati

Le ultime dei giocatori acciaccati del Diavolo: Giroud vede il derby, Kalulu da monitorare. Il punto della situazione

E’ iniziata la settimana che porta al derby. Sabato alle ore 18.00, a San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Milan di Stefano Pioli.

Le due squadre ci arrivano con tre vittorie su tre, ma anche con le tante incognite relative ai vari acciaccati delle nazionali. I due tecnici non vedono lora di riabbracciare i propri calciatori per capire come stanno per davvero.

Pioli ha già riabbracciato Olivier Giroud, alle prese con un lavoro a Milanello per riprendere dai problemi alla caviglia sinistra. Dopo lo spavento per la sostituzione, avvenuta nel corso di Francia-Irlanda, l’allarme è rientrato, con l’attaccante che punta al derby. Ma a tenere con il fiato sospeso negli ultimi giorni ci hanno pensato altri francesi.

Milan, da Theo Hernandez a Kalulu: il punto della situazione

In questi giorni, come un vero e proprio bollettino di guerra, sono arrivati gli aggiornamenti dalla Francia in merito agli allenamenti della squadra di Deschamps.

Allenamenti ai quali non ha preso parte Theo Hernandez: né sabato né domenica il terzino ha lavorato con il resto della squadra per via di un colpo al polpaccio. Niente di allarmante, fanno trapelare in Francia, tanto che il giocatore è partito con il resto della squadra in vista dell’amichevole contro la Germania. Hernandez è apparso sorridente e tranquillo, ma contro i tedeschi è pronto ad accomodarsi in panchina. Per la partita contro l’Inter, dunque, non appaiono esserci particolari problemi. Lo stesso discorso vale chiaramente per Mike Maignan, che ha svolto un lavoro di scarico sabato, prima di tornare in gruppo domenica. Ma quando si parla di Nazionale francese, ai tifosi del Milan basta poco per far scattare l’allarme.

Chi preoccupa più di altri è Pierre Kalulu. Dalle parti di via Aldo Rossi hanno confermato i problemi muscolari del difensore, che era il candidato numero uno a sostituire lo squalificato Fikayo Tomori. L’ex Lione ha qualche giorno per recuperare, ma la sua situazione andrà monitorata costantemente. Si scalda così Simon Kjaer, che nell’ultima sfida con la Danimarca ha giocato solamente l’ultimo spezzone di gara.