L’Italia di Spalletti non può più sbagliare: ecco l’Ucraina di Petrakov

L’Italia di Luciano Spalletti, domani sera a San Siro, sfiderà l’Ucraina di Petrakov in quello che sarà un vero e proprio spareggio per l’accesso agli europei del prossimo anno

La trasferta in Macedonia non è stata pienamente soddisfacente per l’Italia, la nuova Nazionale di Luciano Spalletti. Gli azzurri, che hanno dovuto fronteggiare quello che era uno spauracchio dopo quanto successo nelle qualificazioni mondiali, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. Il gol di Ciro Immobile non è bastato alla nostra selezione per strappare i tre punti e ritrovarsi in una situazione certamente più agevole in chiave qualificazione.

Domani, a San Siro, arriverà l’Ucraina di Petrakov che sta occupando l’ultimo posto disponibile per la prossima competizione continentale per quello che diventa, a tutti gli effetti, quasi uno spareggio per l’Italia di Luciano Spalletti che si troverà di fronte una squadra in grande crescita soprattutto dopo la delusione mondiale dello scorso anno, dove la qualificazione è saltata soltanto allo spareggio contro il Galles.

Italia-Ucraina, scopriamo la nazionale di Petrakov

Oleksandr Petrakov sta guidando una nazionale ucraina che si sta contendendo la qualificazione all’europeo con l’Italia di Luciano Spalletti. La stella è senza dubbio Mudryk. Nonostante un inizio non particolarmente entusiasmante con il Chelsea, l’ex giocatore dello Shakhtar ha tutti i numeri per far male all’Italia.

Attenzione poi a Tsygankov e Dovbyk. I due attaccanti, compagni di squadra al Girona, hanno una grande intesa e potrebbero essere le sorprese della nazionale ucraina. Dietro Trubin è una certezza, così come Zinchenko. In mezzo Matvienko e Zabarnyi dovrebbero essere i difensori centrali. A centrocampo l’esperienza di Sydorchuk si abbina al talento dello Shakhtar Donetsk che risponde al nome di Sudakov. Classe 2002, il nuovo gioiello degli arancioneri è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti del calcio continentale.