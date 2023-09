Irrompe il Real Madrid: Ancelotti soffia l’attaccante al Milan

Per giorni ha animato il mercato rossonero, ma alla fine è rimasto nella sua squadra. A gennaio il possibile trasferimento in Spagna

E’ stato l’attaccante corteggiato dal Milan negli ultimi giorni di calciomercato, prima dell’arrivo di Jovic.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno provato a mettere a segno l’ultimo colpo, la classica ciliegina sulla torta, ma senza successo: come è noto, infatti, l’affondo a Mehdi Taremi non è andato in porto.

L’accordo con il Porto era stato trovato, ma l’ingresso in campo di nuovi agenti ha fatto saltare tutto. Alla fine, dunque, l’iraniano è rimasto in Portogallo, con il Milan che ha deciso di virare sull’attaccante serbo della Fiorentina. Per quanto riguarda Taremi l’addio ai lusitani appare davvero solo questione di tempo.

Il giocatore ha voglia di vivere una nuova esperienza, in una nuova squadra e il contratto in scadenza il prossimo giugno gli permette di trasferirsi dove preferisce. Il Milan può essere ancora una pista percorribile, ma va chiaramente trovato l’accordo con il suo entourage.

Calciomercato Milan, il Real pensa a Taremi: il punto della situazione

Attenzione, però, ad altre squadre, che potrebbero approfittare dell’occasione di acquistare un giocatore come Taremi a zero.

Dalla Spagna, così, DefensaCentral riporta di un interessamento da parte del Real Madrid, che dopo l’addio di Benzema non ha trovato un sostituto. L’iraniano è il nome preferito di Florentino Perez, che potrebbe regalarlo a Carlo Ancelotti già durante il calciomercato di gennaio. Un addio in inverno permetterebbe chiaramente al Porto di incassare qualcosa dalla sua cessione. Il Real Madrid potrebbe dunque beffare il Milan.