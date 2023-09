Gasperini, svelata la sua ‘arma segreta’: da oggetto misterioso a possibile crack della stagione

Gasperini in questa stagione punta a ottenere grandi risultati con la sua Atalanta e dalla sua parte avrà una nuova arma segreta.

Il grande ritorno dell’Atalanta in Europa dopo un anno di assenza fa sì che la banda di Gasperini abbia bisogno di tutta la propria rosa per poter affrontare nel migliore dei modi le varie competizioni. Anche coloro che in passato non hanno goduto di un così ampio minutaggio ora diventano essenziali.

Il tecnico atalantino ha potuto ottenere grandi risultati negli ultimi anni, anche se nell’ultimo periodo è finito sotto l’occhio del ciclone. Sono stati diversi i calciatori passati da Bergamo che si sono ribellati. Infatti dopo lo storico caso di Gomez, ora anche Maehle e Demiral hanno fatto la voce grossa. Gasperini però in questo momento pensa solo a chi c’è adesso all’Atalanta, in particolar modo un ragazzo che è pronto a rinascere.

Miranchuk alternativa a De Ketelaere all’Atalanta

C’era grande attesa in casa Atalanta nel 2020 quando fu acquistato dalla Lokomotiv Mosca il trequartista Aleksej Miranchuk. La spesa era stata decisamente impegnativa, dato che i nerazzurri avevano sborsato la bellezza di 15 milioni di Euro, ma a Bergamo il suo rendimento è spesso stato altalenante.

Per lui in totale sono arrivati nove gol e sette assist, il che non è male per un giocatore che solo nel 25% delle occasioni ha giocato da titolare nelle sue 56 partite in nerazzurro. Il prestito al Torino nella stagione appena passata gli ha dato modo di rilanciarsi e di tornare a Bergamo con un altro spirito.

Il Bologna lo voleva a tutti i costi, ma l’Atalanta ha alzato un muro invalicabile. Miranchuk sembrava dover essere un oggetto misterioso, invece ora si ritrova nella lista della Serie A e pure in quella dell’Europa League. De Ketelaere sarà il titolare, ma il russo è pronto a riprendersi Bergamo con grandi prestazioni.