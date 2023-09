Dentro o fuori con l’Ucraina: Spalletti pensa a cinque cambi

L’Italia deve assolutamente vincere con l’Ucraina: Spalletti rivolta la Nazionale, i cambi per la formazione di domani a San Siro

Il pari inopinato di sabato sera contro la Macedonia del Nord ha messo in salita la strada dell’Italia verso Euro 2024. C’è ancora la possibilità di rimettere a posto il girone, ma domani, contro l’Ucraina a San Siro, i tre punti sono obbligatori per non vedere spalancarsi lo scenario da incubo dei playoff. E così, il Ct Luciano Spalletti pensa a diverse modifiche nella formazione.

Primo cambio obbligato, con Mancini out in difesa, il cui posto potrebbe essere rilevato da Scalvini. A centrocampo, Locatelli potrebbe subentrare a Cristante per aumentare la qualità nella circolazione di palla. Con un altro avvicendamento che potrebbe riguardare Tonali, apparso stanco nel finale a Skopje: Frattesi scalda i motori. Davanti, Zaniolo potrebbe prendere dall’inizio il posto di Politano, ma si candida anche Orsolini, precettato dopo l’infortunio del giocatore del Napoli. Infine, Raspadori, che potrebbe partire dall’inizio a sinistra al posto di Zaccagni o addirittura giostrare da centravanti al posto di Immobile. Gli ultimi allenamenti scioglieranno i dubbi del Ct.