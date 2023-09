Dalla tripletta di Mitrovic alla rimonta dell’Olanda: i risultati di giornata

Dalla tripletta di Mitrovic al successo esterno dell’Olanda: tutti i risultati odierni relativi alle partite di qualificazione ad Euro 2024

Messa in archivio la serata storta dell’Italia di Luciano Spalletti, che ieri non è andata oltre l’1-1 sul campo della Macedonia del Nord, quest’oggi si sono giocate altre gare valide per la fase di qualificazione ad Euro 2024.

Nove le partite odierne, con la sorpresa più grande che arriva dall’Albania, dove i padroni di casa hanno battuto per 2-0 la più quotata Polonia con le reti di Asani e Daku, una per tempo. In serata successo in trasferta non semplice per l‘Olanda, che supera 2-1 l’Irlanda in rimonta grazie a Gakpo e Weghorst che hanno ribaltato il vantaggio lampo di Idah. Successi molto ampi per Grecia e Slovenia, che asfaltano rispettivamente 5-0 e 4-0 Gibilterra e San Marino, mentre Montenegro e Kazakistan archiviano le loro pratiche casalinghe con Bulgaria e Irlanda del Nord. La Moldavia vince di misura, mentre la prestazione più fragorosa di giornata è quella di Mitrovic, che con una gran tripletta trascina la Serbia in trasferta in Lituania. Chiude il quadro totale lo 0-1 in trasferta della Danimarca.

Qualificazioni Euro 2024, tutti i risultati di oggi:

Grecia-Gibilterra 5-0

Irlanda-Olanda 1-2

Far Øer-Moldavia 0-1

Albania-Polonia 2-0

Montenegro-Bulgaria 2-1

Lituania-Serbia 1-3

Kazakistan-Irlanda del Nord 1-0

Finlandia-Danimarca 0-1

San Marino-Slovenia 0-4